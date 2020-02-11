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化龍返天 邱鎮軍允諾傳承發揚苗栗（火旁）龍文化

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗（火旁）龍系列活動化龍返天，龍隊表演感謝神恩。記者范榮達／攝影

苗栗（火旁）龍系列活動化龍返天，10日晚上10點在苗栗市嘉盛五文昌廟登場，5尾神龍隨著火焰，帶著祈福返回天庭，苗栗市長邱鎮軍並允諾將更加努力、認真，傳承發揚（火旁）龍文化。

苗栗（火旁）是客家人特有元宵民俗，苗栗市公所連續辦理22年，今年（火旁）龍最後一場活動化龍返天，10日晚上10點在五文昌廟舉行，吸引大批民眾圍觀，福星田寮龍藝、苗栗神龍館、聯大文觀系、鶴聯龍藝、福苗龍藝，依序舞龍謝神，並接受最後一次（火旁）龍鞭炮洗禮，邱鎮軍一時技癢，也下場小秀身手。

5尾祥龍在廣場以龍尾為底，盤龍身往上，龍頭朝向東方，布滿壽金，五文昌廟內，邱鎮軍主典、苗栗市民代表會主席邱炳光、五文昌廟管理委員會主任委員林文釧陪典，龍首等人與典，晚間11點上表奏章，感謝神龍下凡，為家戶增添祥瑞之氣，隨後表章引燃主火，各龍隊接火引燃龍身，在場龍隊及民眾合十，鑼鼓聲中恭送龍神隨著輕煙返天，也為今年苗栗（火旁）龍畫下句點。

化龍返天儀式又稱為「謝龍」，苗栗客家人的傳統習俗中，農曆正月半「迎龍」為期3天，正月十七晚上龍隊須返回點睛的土地公廟謝神化龍，其意功德圓滿，送龍神返天，點睛的龍有神靈附體遊走凡間，若無火化，必須設案早晚供奉，否則對神明是大不敬，也會為龍主帶來不吉。

今年苗栗（火旁）龍系列活動結束，苗栗市長邱鎮軍（左一）允諾將更加努力、認真，傳承發揚（火旁）龍文化。記者范榮達／攝影
今年苗栗（火旁）龍系列活動結束，苗栗市長邱鎮軍（左三）允諾將更加努力、認真，傳承發揚（火旁）龍文化。記者范榮達／攝影
苗栗（火旁）龍系列活動化龍返天，龍隊表演感謝神恩。記者范榮達／攝影
苗栗（火旁）龍系列活動化龍返天，苗栗市長邱鎮軍（右一）一時技癢，下場舞龍頭小試身手。記者范榮達／攝影
苗栗（火旁）龍系列活動化龍返天，龍隊表演感謝神恩。記者范榮達／攝影
苗栗（火旁）龍系列活動化龍返天，5尾神龍依俗盤龍。記者范榮達／攝影
苗栗（火旁）龍系列活動化龍返天，龍隊入五文昌廟謝神。記者范榮達／攝影
苗栗（火旁）龍系列活動化龍返天，5尾神龍隨著火焰，帶著祈福返回天庭。記者范榮達／攝影

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