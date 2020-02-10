台積電志工團助老農 採收認購2千斤柑橘送弱勢

新竹縣峨眉人口老化，柑橘農家面臨到人力不足、作物恐爛掉的危機，台積電Q&R志工團昨天前往老農田金龍的柑橘園，齊心摘下2000台斤柑橘，藉由認購柑橘分送給Q&R全體員工，也分送到弱勢團體，與更多人分享並推廣惜食，共同愛護這片美好自然的環境，減少浪費。

台積電慈善基金會執行長蔡能賢持續推動惜食愛護環境活動，台積電Q&R志工團也響應，40多名志工昨由資深處長何軍帶領，前往新竹縣峨眉鄉老農田金龍的柑橘園採柑橘，橘農告訴志工們，夫妻倆長年務農，堅持不灑農藥也不噴化學藥劑，自然生長的果實甜蜜營養。

然而，橘農夫妻年紀漸長，膝蓋已經無法負荷整片柑橘園的農務，加上自然無毒栽種的橘子，雖對消費者、農夫等有益，但賣像比較不佳，大盤商未必收購，因此看到橘子在過年後仍掛在樹上，夫妻倆只能乾著急，覺得非常可惜。

台積電Q&R志工團昨天前往農園幫忙採收，一共採收2000台斤的柑橘、約200箱橘子，除了分送給Q&R全體員工之外，也特別分送到人安基金會、新竹仁愛之家和華光智能發展中心等弱勢團體，藉由認購柑橘，分享這些健康增強免疫力的食物。