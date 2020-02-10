暖心！新竹馬偕急診獲贈口罩 竹市警拿口罩助婆婆

新竹市文華派出所卓姓警員今天到藥局附近關心人潮，還送了一個口罩給民眾，受到網友表揚。圖／新竹市警局提供

口罩短缺時期，地方上還是有不少暖心的事正在發生。新竹市馬偕醫院護理人員今天在臉書PO文表示，「急診今天收到一位有心人士，默默送來一盒珍貴的口罩，僅留紙條表達他的心意，讓我們看了粉感動，謝謝你小小的心意，給我們大大的溫暖」，不少護理人員都留言感謝善心人士的善舉。

此外警察因會接觸到群眾，也需口罩自保，新竹市文華派出所卓姓警員每天上班可領一個口罩使用，口罩有限卻還大方捐口罩給需要民眾，善舉被民眾貼上臉書社團新竹大小事表揚。

卓姓警員表示，今天他執勤時，看到派出所附近藥局大排長龍，就前往關心，結果看到一名婆婆有點身體不適，加上排隊買口罩時又帶錯卡，他就從口袋拿出自己備用的口罩送給婆婆，並扶著婆婆到一旁休息，被目擊過程的民眾貼上臉書，他謙虛表示，「只是舉手之勞」。