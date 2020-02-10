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國際智慧城市論壇 總統勉科技解決需求

聯合報 / 記者鄭國樑／即時報導
2020 ICF Top7國際智慧城市頂尖論壇今天桃園市登場，總統蔡英文也出席分享台灣數位建設發展經驗。記者鄭國樑／攝影

2020 ICF Top7國際智慧城市頂尖論壇今天桃園市登場，蔡英文總統也出席分享台灣數位建設發展經驗。桃園市長鄭文燦指出，有些城市代表誤以為台灣在疫區當中，所以沒辦法前來，不過今年可以利用視訊會議分享，他並向大會推崇在蔡總統導下，運用許多數位科技防範疫情，包括運用地圖讓市民選擇可以就近到哪個藥局買口罩

蔡總統表示，用科技解決市民需求，帶動城市發展，就是「智慧城市」的最大意義。無論是讓民眾參與施政預算的規畫與執行，或是透過遠距醫療讓民眾享有優質醫療服務，都是政府透過數位科技，把城市的資源機會以及民眾的需求進行盤點配置的智慧城市治理的實際應用。

鄭文燦說，台灣有健全的防疫整備，針對防疫物資如何集中管理，順利分送到每個家庭手上，政府做了非常迅速有效的建置，透過全國6000多個藥局，利用健保系統、Google地圖，讓每個市民可以就近到藥局購買口罩，這個建置2天完成，就是一個智慧城市的運用。

鄭文燦提醒，政府當然也要讓民眾不恐慌，保持冷靜，這是防疫物資的整備很重要的一環，他覺得未來這方面要做更多的努力，讓所有國人知道我們是在非常有效率的情況下做整備。

鄭文燦表示，智慧城市已經成為城市治理潮流，桃園市去年得到國際智慧城市ICF組織評比TOP1成績非常不容易的，也承辦今年的頂尖論壇，希望智慧城市的平台可以推廣很多應用經驗。

桃園推動智慧城市包括亞洲．矽谷、航空城、前瞻3大旗艦計畫，另外還有130幾個子計畫，市府陸續推動中，希望能把智慧城市在台灣、在亞洲到全世界的應用，大家可以經常觀摩交流。

鄭文燦也提到市府加入另外一個國際組織「地方政府永續城市(ICLEI) 」論壇，指定桃園成為生態物流城市，他希望也能以桃園國際機場為核心，在生態物流方面多做交流，更綠能、更減碳、更有效率，讓一個城市的交通負擔可以降低。

中華電信行銷協理陳建志以「領航5G啟動智慧新生活」為主軸，分享中華電信長期運用5G、物聯網（IoT）、大數據等技術發展創新應用與服務，以數位經濟賦能者之姿，與桃園市政府共同推動的科技、人文、觀光等面向之智慧城市治理應用案例。

會場也有中華電信、亞旭電腦、思科系統、精誠資訊、廣晉軟體等17家公司，分別以智慧城市應用、智慧交通、資通安全、智慧能源及智慧機械5大主題，展出智慧城市應用方案，彰顯桃園智慧產業能量及開拓國際市場的能力。智慧城市論壇（ICF）今晚的交流晚宴中，由主席John G. Jung宣布2020 ICF國際智慧城市TOP 7的獲選名單。

由桃園市主辦的2020 ICF Top7國際智慧城市頂尖論壇，今天於南方莊園渡假飯店盛大舉行，超過14個城市、21名國際城市代表加上產官學界和政府人員有200多位參加，還有多名國際城市代表使用視訊方式參與交流討論，巴西、越南代表也透過視訊分享發展智慧城市經驗。

主席John G. Jung在論壇發表推動智慧城市成果和趨勢。記者鄭國樑／攝影

鄭文燦 口罩
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