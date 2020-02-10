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桃園防疫物資管送 鄭文燦：靠智慧城市運作

中央社 / 桃園10日電

桃園市長鄭文燦今天表示，武漢肺炎防疫整備，政府短時間內迅速有效建置物資集中管理及分送，以全民健康保險系統加Google地圖，讓市民可就近到藥局買口罩，就是智慧城市運用。

總統蔡英文與鄭文燦出席「Top7國際智慧城市頂尖論壇開幕暨智慧城市應用平台啟動儀式」，蔡總統表示，「智慧城市」原始意義應是重視市民需求，帶動城市發展，最好科技就是「最好用」的科技。桃園多面向推動智慧城市，展現卓越成效，未來將與日本、韓國及美國等主要國家密切合作，創造城市治理多面向。

鄭文燦說，桃園去年以無限學習主題，獲國際組織「智慧城市論壇（ICF）」全球智慧城市TOP 1首獎，期盼未來透過論壇彼此分享成長。

媒體聯訪詢問戴口罩時機，鄭文燦表示，較密閉空間或人潮較多的地方確實可戴口罩，但公共場所應以體溫量測及酒精消毒為重點，不需全程戴口罩。

他說，桃園國際機場接觸的國際旅客較多，希望中央流行疫情指揮中心特別注重機場防疫整備，未來包括中國大陸航班，目前還有幾個航點，相關檢測作業要徹底執行。

此外，鄭文燦表示，許多航空公司會用桃機轉機，轉機區域須特別做好防疫。

鄭文燦 口罩 機場
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