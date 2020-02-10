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竹北市民代表 攜手里長發口罩

聯合報 / 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣竹北市民代表蔡蕥鍹做公益，將發送綁帶的醫療口罩給真正需要的人。圖／市民代表蔡蕥鍹提供

口罩實名制上路，各藥局門口民眾大排長龍，新竹縣竹北市民代表蔡蕥鍹接到許多民眾詢問能否買到口罩？蔡蕥鍹表示，先前選舉時做了上萬個口罩送給民眾，但都發完了，這期間也問了許多廠商，就連製作選舉口罩的廠商都沒辦法提供。上星期有位從事醫療器材產品販售的朋友決定拋磚引玉，將去年底的醫療級成人綁帶口罩存貨，以成本價一個3元販售給她，一盒50個，一共20盒1000片，與各里里長攜手做公益，希望能真正幫助到有需要的人。

明起香郁美學機構負責人陳錡臻率先嚮應防疫愛心，將在店門口發放100個醫療級綁帶式口罩給民眾，另外再加碼贈送25個口罩，讓弱勢族群優先享有醫療資源。此外，12日起將陸續在竹北市東平里、北興里、東海里、隘口里、鹿場里等陸續發送給該里里民，已領取者勿重複領取，餘則開放一般民眾領取，希望一起用愛防疫，為台灣加油。

蔡蕥鍹說，現在口罩一片難求，市面還有販售迷彩口罩和一般防塵口罩，廠商也能提供，但因僅有隔離效果，對阻隔細菌和病毒防護有限，因此較不受民眾歡迎。這次廠商願意釋出存量不多的庫存，主要是覺得她的提議不錯，也希望能嘉惠竹北地區的弱勢族群，讓他們能得到基本防護。

蔡蕥鍹說，憑重大傷病卡或身心障礙手冊就可以免費領取2片，此批口罩雖然要自己綁帶比較麻煩，但全是醫療級口罩，有三層不織布防護，外層是防止水氣、霧氣滲入口鼻，中層是阻隔微塵和細菌，內層能有效吸收水氣。

蔡蕥鍹提醒，活性碳口罩也有防護效果，網路上傳聞不見得正確。她詢問過醫生朋友，活性碳口罩只是外層沒那麼有效阻隔細菌，但中層還是具有過濾防護效果。

憑重大傷病卡或身心障礙手冊就可以免費領取2片。圖／市民代表蔡蕥鍹提供
明天起香郁美學機構負責人陳錡臻率先嚮應防疫愛心，讓弱勢族群優先享有醫療資源。圖／市民代表蔡蕥鍹提供

口罩 北市 武漢肺炎
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