竹市回收量5年成長50% 再投2400萬打造現代回收場

推廣循環經濟有成，新竹市政府再出招！自2016年設置資源回收站點「風收站」、去年啟用高科技「無人回收站」後，去年回收量突破10萬公噸，回收量5年成長逾50%，由於回收量持續增加，竹市環保局再投入2400萬，整建位於浸水北街的資源回收場，將打造耐久且分區分類的現代回收場，回收能量提升，並有效提高資源利用率，將成為循環經濟新據點。

市長林智堅表示，上任來推動用創意與新科技，打造多元回收管道，特別利用科技提升回收便利性、並設計回饋民眾機制，鼓勵市民共同回收為環保盡一分心力。2016年開辦乾淨明亮的資源回收站點「風收站」至今已擴增到37座站點；去年7月更啟用11台24小時自動辨識的「無人回收站」，自助、快速又高科技的方式，搭配集點好康等活動，大幅提升全市資源回收量。竹市五年來總回收量成長超過3萬5千噸，去年回收量更超過10萬公噸，效果顯著。

林智堅表示，市府推動環保腳步不停歇，去年12月開始，整建位於浸水北街簡陋的資源回收場，設計原則兼顧使用性、安全性、耐久性，並採分區、分類貯存各資源物，以有效提升資源再利用效率，預計今年下半年完工。

環保局表示，竹市現有資源回收場空間已無法應付快速的人口增長，加上環保署逐年增加資源回收物品項，讓資源回收場需要更細的分類和貯存空間，因此市府投入2400萬，整建位於浸水北街垃圾掩埋場內的資源回收場。此處面積約1700平方公尺，將增設2座鋼棚雨遮、完整的22項資源物貯存分類空間。