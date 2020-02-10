台中議會國民黨團改選 主張幹部多元丶年輕化
台中市議會國民黨團書記長選出議員陳政顯擔任新任書記長、吳瓊華擔任執行長，副書記長有年輕議員丶原住民與客家議員，黨團幹部年輕化丶多元化。
現任書記長張瀞分功成再退，她表示，國民黨團書記長任期原本可連任一次，但她認為透過幹部改選，將可讓年輕的議員有展現才幹的機會，也讓黨團透過不同的活動方式讓市民有新的認識，她極力促成這次黨團會議做出改變。
陳政顯說，這次籌組黨團幹部群，他採取老幹新枝的策略，執行長由吳瓊華議員擔任，副書記長分別由冉齡軒、黃健豪、羅廷瑋、黃仁擔任，不管是客家、原住民、年輕世代、婦女同胞的議題與政策，都能夠獲得關注與支持。
陳政顯未來將結合更多科技世代的作法，期盼讓黨團的運作更加貼近民意、與民眾互動更加快速，透過黨團運作提升議事效率，並加強督促市府帶給市民更多優質的政策。
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