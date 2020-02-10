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台中議會國民黨團改選 主張幹部多元丶年輕化

聯合報 / 記者陳秋雲/台中即時報導
台中市議會國民黨團幹部改選，左起副書記長羅廷瑋丶黃仁丶書記長陳政顯丶執行長吳瓊華丶副書記長冉齡軒。圖/國民黨團提供

台中市議會國民黨團書記長選出議員陳政顯擔任新任書記長、吳瓊華擔任執行長，副書記長有年輕議員丶原住民與客家議員，黨團幹部年輕化丶多元化。

現任書記長張瀞分功成再退，她表示，國民黨團書記長任期原本可連任一次，但她認為透過幹部改選，將可讓年輕的議員有展現才幹的機會，也讓黨團透過不同的活動方式讓市民有新的認識，她極力促成這次黨團會議做出改變。

陳政顯說，這次籌組黨團幹部群，他採取老幹新枝的策略，執行長由吳瓊華議員擔任，副書記長分別由冉齡軒、黃健豪、羅廷瑋、黃仁擔任，不管是客家、原住民、年輕世代、婦女同胞的議題與政策，都能夠獲得關注與支持。

陳政顯未來將結合更多科技世代的作法，期盼讓黨團的運作更加貼近民意、與民眾互動更加快速，透過黨團運作提升議事效率，並加強督促市府帶給市民更多優質的政策。

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