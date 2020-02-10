苗栗縣防疫大作戰 長春助力捐300桶漂白水

新冠肺炎（武漢肺炎）來勢洶洶，長春石油化學股份有限公司今天捐贈苗栗縣政府300大桶（30公升裝）12%濃度漂白水，代表捐贈的長春副總經理蔡智全表示感謝可以為防疫盡棉薄之力，如要需要還會再捐漂白水。

今天捐贈儀式，苗栗縣長徐耀昌代表接受，苗栗縣議會議長鍾東錦到場見證，徐耀昌並頒發感謝狀，徐耀昌說，苗栗縣至今無新冠肺炎確診病例，但防疫不能掉以輕心，受贈漂白水將由「苗栗縣嚴重特殊傳司染性肺炎疫情指揮中心」統一調度，第一優先交國中、小學校園清潔清毒，開學後有安全學習環境，另供安（教）養及長照機構、行政機關等接觸民眾頻繁的場所防疫。

苗栗縣政府工商發展處長黃智群說，長春於17年前嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情大爆發時，也捐贈大量消毒用品等物資，助力中央及地方政府共同防堵疫情，此次新冠肺炎疫情來勢洶洶，市面消毒物資用品短缺之際，長春公司再次同舟共濟之精神，加碼捐贈物資協助防疫。

苗栗縣政府衛生局長張蕊仙提醒鄉親，適時配戴口罩、勤洗手、少去人多擁擠的地方、避免接觸或食用野生動物及禽鳥，並做好社區消毒防疫工作，若出現發燒、咳嗽或呼吸急促症狀，務必就醫看診，並妥善處理口鼻分泌物等，如有疫情通報及諮詢事宜，可隨時撥打衛生福利部疾病管制署免付費專線1922，或本縣衛生局防疫專線037-722620。