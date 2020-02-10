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苗栗縣計程車新運價今上路 調漲續乘及延滯計時費率
苗栗縣計程車運價12年未調整，今天起漲價，日間及夜間計程運價起程，仍維持1250公尺100及120元，續程跳表從每250公尺跳5元，改為每200公尺跳5元；延滯計時運價從每3分鐘跳5元，改為每80秒跳5元。
苗栗縣計程車原運價2008年實施至今，苗栗縣計程車客運商業同業公會提出調整運價需求，縣府評估成本，核定公告新運價，並從今天開始實施，搭乘計程車的民眾多加留意。
苗栗縣府工商發展處長黃智群指出，苗栗縣鄰近的新竹縣、市計程車運價2019年調整實施，基於竹苗共同生活圈，民眾跨縣市通勤比例高，因此新運價調整比照新竹縣、市調整，起程運價維持不變，調整續程及延滯計時費率。
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