內灣線南河平交道更新工程 將影響5列車

苗栗縣苑裡鎮第一間獨立書店「掀冊店」今年學測前發起實驗性質「苑裡教芋部」，邀請大家認購在地小農芋頭，成為「教芋股東」，將買芋頭的錢，6成幫助農友、4成用來聘請教育志工，開設考前衝刺，參與的高中生不用交學費，放心學習，但考後要做學習時數兩倍社區服務，幫助小農、考生，達到「大家共好」。

2020-02-09 23:25