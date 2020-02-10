內灣線南河平交道更新工程 將影響5列車
台鐵局預計2月18、19日於內灣線南河平交道進行更新工程，預計影響竹東＝內灣區間5列車，台鐵表示，受影響旅客，將由台北工務段派公務車接駁。
台鐵局表示，為了提升鐵路行車安全，台北工務段將汰換配件老舊的混凝土平交道，將現有PC枕整體以混凝土澆置聯貫，提高平交道結構強度及平穩性，並搭配硬頭鋼軌減少鋼軌磨耗，延長養護週期，另將軌道設計超高降低，提升公路行經舒適度。
台鐵局表示，更新工程時間為2月18日跨19日，共1日，施工期間影響竹東＝內灣區間5列次，2月18日受影響車次1848、1847、1842、1843，2月19日1801。台鐵局表示，將由台北工務段派公務車接駁受影響旅客。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言