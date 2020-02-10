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原鄉居住正義！竹縣今年起逐年編列6百萬助老屋合法

聯合報 / 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣政府今年編列600萬預算，協助原鄉尖石、五峰鄉及關西馬武督區原鄉部落73年以前興建的房屋合法化，統計將有上千戶原住民家庭受惠。記者郭政芬／攝影

落實原鄉部落居住正義，新竹縣政府今年編列600萬預算，協助原鄉尖石、五峰鄉及關西馬武督區原鄉部落73年以前興建的房屋合法化，統計將有上千戶原住民家庭受惠。縣長楊文科表示，住宅合法化之後就可以做生意，傳承給下一代，吸引年輕人返鄉，均衡城鄉發展，新竹縣府未來將逐年編列預算辦理，給原住民朋友一個公道。

縣府原民處長雲天寶表示，齊柏林導演「看見台灣」影片讓人看到台灣的美，也同時看見原住民部落建築不合法的問題。他說，不合法其實是歷史共業，源起於民國73年新竹縣非都市土地使用編定公告時，沒有發給當時就已存在於原住民地區房屋合法證明文件，地目也沒編為建地仍然是林地和農牧用地，以致原鄉境內有上千戶不合法房舍。

全台743個部落也有七成以上建築物都不合法。 原住民鄉親不解在自己土地上蓋房子卻被判定非法，也感慨房子沒有產權登記，孩子無法繼承，更不能做生意。

雲天寶指出，2017年初新竹縣率先全國，配合行政院原民會試辦「原住民族地區建築物合法化計畫」，修訂自治法規、放寬建管法令，協助8棟屋主取得房子的合法使用證明，其中2人更取得民宿登記證。

縣長楊文科重視原住民的心聲，將協助尖石、五峰等原住民地區老舊部落建築取得合法執照列為競選政見，縣府2020年編列600萬元預算，目前正辦理招標中，民國七十三年非都市土地使用編定公告日以前的既有房屋，將省掉補照程序，直接認定合法房屋；若土地編定為農牧用地，也可續辦更正為丙種建築，由於件數不少，縣府將在議會支持下逐年編列預算辦理，保障部落族人居住的基本權益與維護原民土地正義。

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