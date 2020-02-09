市民檢舉口罩物資囤積漲價 桃園消保官蒐證查處

口罩販售實名制上路之後，各地藥房仍出現民眾大排長龍申領2片口罩，桃園市民近日相繼向市府消保官反映「一周2片口罩不夠用」、「酒精、乾洗手液買不到」懷疑有人囤積漲價要查明，桃園市府主任消保官邱玉霞今天下午表示，接到市民反映口罩一周2片不夠用及酒精乾洗手液缺貨買不到，經與衛生局初步了解，超商業者或藥房販售口罩有開發票、價格未明顯上漲，很難認定囤貨哄抬價格，消保官會繼續蒐集個案事證查處。

市面口罩至今一罩難求，中央採行實名制販售口罩一周2片，特約藥房每天依身分證銷售，仍吸引民眾大排長龍購買，目前市面醫用口罩、百分之七十五酒精、乾洗手液、額溫槍等防疫物資缺貨，市長鄭文燦指示法務局及消保官查處有無業者不法囤積防疫物資或哄抬價格情事。