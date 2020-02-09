快訊

直播／武漢肺炎疫情持續擴大 11日起港澳人士學生暫緩來台

武漢肺炎次級受害者 高壓疫情衝擊的中國復工日

聽新聞
test
0:00 / 0:00

市民檢舉口罩物資囤積漲價 桃園消保官蒐證查處

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
市面口罩、酒精、乾洗手液缺貨，口罩實名制讓民眾申領一周2片，有的民眾向消保官反映不夠用和檢舉業者囤積漲價。圖／市府衛生局提供

口罩販售實名制上路之後，各地藥房仍出現民眾大排長龍申領2片口罩，桃園市民近日相繼向市府消保官反映「一周2片口罩不夠用」、「酒精、乾洗手液買不到」懷疑有人囤積漲價要查明，桃園市府主任消保官邱玉霞今天下午表示，接到市民反映口罩一周2片不夠用及酒精乾洗手液缺貨買不到，經與衛生局初步了解，超商業者或藥房販售口罩有開發票、價格未明顯上漲，很難認定囤貨哄抬價格，消保官會繼續蒐集個案事證查處。

市面口罩至今一罩難求，中央採行實名制販售口罩一周2片，特約藥房每天依身分證銷售，仍吸引民眾大排長龍購買，目前市面醫用口罩、百分之七十五酒精、乾洗手液、額溫槍等防疫物資缺貨，市長鄭文燦指示法務局及消保官查處有無業者不法囤積防疫物資或哄抬價格情事。

邱玉霞表示，目前中央採取實名制一周2片口罩，民眾反應口罩、酒精、乾洗手液缺貨，市府會將現況向行政院消保處提報處理，民眾檢舉有的業者囤積、漲價個案，經查這些業者或藥房銷售物資有開發票，未發現業者販集數量大到影響行情，很難認定業者或藥房哄抬物價，後續會針對個案進一步蒐集事證查明。

之前超商藥妝店或現在藥房販售口罩，民眾申購口罩均大排長龍，有的民眾向消保官反映不夠用和檢舉業者囤積漲價。記者曾增勳／攝影

口罩 消保官 漲價
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

實名制口罩難買 先確認時間免撲空

藥局口罩買不到 籲早2小時排隊

台南警方接到口罩是湖北製造 衛生局：別擔心啦

口罩可能給人錯誤的安全感 醫：這時候就失去保護作用

相關新聞

內灣線南河平交道更新工程 將影響5列車

台鐵局預計2月18、19日於內灣線南河平交道進行更新工程，預計影響竹東＝內灣區間5列車，台鐵表示，受影響旅客，將由台北工...

竹市回收量5年成長50% 再投2400萬打造現代回收場

推廣循環經濟有成，新竹市政府再出招！自2016年設置資源回收站點「風收站」、去年啟用高科技「無人回收站」後，去年回收量突...

台中議會國民黨團改選 主張幹部多元丶年輕化

台中市議會國民黨團書記長選出議員陳政顯擔任新任書記長、吳瓊華擔任執行長，副書記長有年輕議員丶原住民與客家議員，黨團幹部年...

苗栗縣防疫大作戰 長春助力捐300桶漂白水

新冠肺炎（武漢肺炎）來勢洶洶，長春石油化學股份有限公司今天捐贈苗栗縣政府300大桶（30公升裝）12%濃度漂白水，代表捐...

苗栗縣計程車新運價今上路 調漲續乘及延滯計時費率

苗栗縣計程車運價12年未調整，今天起漲價，日間及夜間計程運價起程，仍維持1250公尺100及120元，續程跳表從每250...

原鄉居住正義！竹縣今年起逐年編列6百萬助老屋合法

落實原鄉部落居住正義，新竹縣政府今年編列600萬預算，協助原鄉尖石、五峰鄉及關西馬武督區原鄉部落73年以前興建的房屋合法...

竹科寶山擴建案 徵收土地近92公頃

新竹科學園區寶山二期擴建徵收計畫昨天舉辦首場公聽會，地主質疑徵收合理性與補償價，有鄉親掛出「拒絕徵收、抗爭到底」的布條，墓園墓主也提及遷移費與地點的需求，科管局回應會將意見帶回研議，預計3月中再開公聽會。

竹科X基地軟體大樓 預計2024完工

新竹市政府與科技部、科學園區管理局攜手合作推動「竹科X」產業園區計畫，預定在竹科X基地打造園區軟體大樓，市長林智堅表示，這項計畫有助竹科成為新世代創新產業園區。

文山國小偶戲團 改編媽祖故事

桃園市文山國小偶戲團近年表現亮眼，屢獲得全國特優，校長江彩鳳表示，今年與慈護宮合作，以媽祖林默娘、千里眼和順風耳的角色為基礎，編出「小女孩與大海妖」的故事，讓孩子深入瞭解台灣傳統信仰文化。

「反瘋車掀海風」 深耕苑裡在地

「苑裡掀海風」共同創辦人劉育育、林秀芃，兩人因參與苑裡「反瘋車」的社會運動認識，號召夥伴們在2014年組成「苑裡掀海風」，深耕在地，編刊物，推動苑裡文化保存，2018年成立獨立書店「掀冊店」，經營在地共生共存理念，透過書店閱讀苑裡鎮風貌。

苑裡「教芋部」賣芋頭 救農助學

苗栗縣苑裡鎮第一間獨立書店「掀冊店」今年學測前發起實驗性質「苑裡教芋部」，邀請大家認購在地小農芋頭，成為「教芋股東」，將買芋頭的錢，6成幫助農友、4成用來聘請教育志工，開設考前衝刺，參與的高中生不用交學費，放心學習，但考後要做學習時數兩倍社區服務，幫助小農、考生，達到「大家共好」。

市民檢舉口罩物資囤積漲價 桃園消保官蒐證查處

口罩販售實名制上路之後，各地藥房仍出現民眾大排長龍申領2片口罩，桃園市民近日相繼向市府消保官反映「一周2片口罩不夠用」、...

熱門新聞

加薪回任北市府卻爆爭議 黃瀞瑩動怒批：抹黑戰術

企業家挺高雄觀光 願出資15億支持藤枝高空纜車

百步蛇擋路？ 引來八卦山三清宮步道登山客恐慌

不再塞車到崩潰 汐止康寧街751巷道路拓寬8月底完工

南橫通車 藤枝纜車再成焦點

陳致中質疑發抗菌液違行政中立 高市府：廠商全台免費送

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。