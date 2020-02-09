竹科計畫徵收寶山92公頃用地 鄉親質疑合理性與補償費

新竹科學工業園區（寶山用地）二期擴建計畫今天在寶山鄉公所舉行用地取得的第1次公聽會，住戶質疑徵收合理性與補償價格，還有墓主指祖墳遷建需補償費與提供遷移地點，希望竹科管理局能替鄉親爭取權益，管理局也回應將意見帶回研議，預計3月中旬在召開第2次公聽會。

竹科管理局報告，台灣面臨半導體群聚效應，寶山一期擴建後，去年行政院決議辦理二期擴建計畫，徵收範圍共91.65公頃，預計明年中旬完成環評、都市計畫審核，明年下旬辦理協議價構和用地取得的相關程序。

這次徵收範圍影響540位土地所有權人，以及近千座墳墓的大崎墓園，其中包含啟德機械起重公司土地，董事長胡漢龑表示，希望能保留啟德機械總部8千多坪土地，另一邊的4千多坪空地，願意配合國家重大建設被徵收，期待能得到合理價格。

有地主在寶山路口掛上「拒絕徵收、抗議到底」的抗議布條，今天在會場門口，也有鄉親們號召填寫成立寶山二期自救會意願書，他們表示「為了捍衛自身權益，不排除近期成立自救會。」

有地主表示，看不到科管局對地方未來補償與發展規劃，寶山一期徵收時，鄉親花心血開發的土地，與未開發的徵收價格竟相同，「用此價格要再買地，真的買不到了。」也有地主質疑對徵收的合法性，畢竟科管局仍有不少土地，卻要拿寶山用地開刀。

縣議員邱振瑋也提出11點訴求，他表示六星集土地被預定為住宅區配售地，然而此屬於客雅溪上游，長年會溢洪、淹水，未來如何改善河道？住宅區配售部分，符合法令規定的權益人，全部應該配售到。以及即將面對的塞車、污水處理等，希望能規劃清楚等。

吳姓墓主則憂心，祖先世代葬在此，若徵收，希望科管局能找地讓墓主蓋，否則自己找地再重蓋，恐得花很多錢。大崎墓園權益促進會也提出2點要求，要求合理補償墳墓搬遷費用，其次台積電或科管局儘速找用地、蓋靈骨塔，讓祖先能有一個安遷安葬的地方。

對此，竹科管理局副局長陳淑珠回應，今天舉行的首場二期公聽會，主要是聆聽在地意見，目前舉辦一期徵收時，到目前來說徵收費用已公告，相信大多鄉親都有拿到希望的回饋。另針對地方回饋，包含道路拓寬、休閒設施等，會努力幫鄉親爭取。