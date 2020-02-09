桃園聯新國際醫院新設慢籤窗口 領藥不必進醫院

桃園市聯新國際醫院為減少民眾進出醫院感染的風險，同時減少口罩使用的頻率，口罩實名制上路第一天，同步開辦「慢箋預約領藥專屬窗口」，不必進醫院就能快速領慢性處方箋用藥。

聯新國際醫院新推出慢箋預約領藥「快速通關」便民服務，在門診大樓停車塔走道增設專屬領藥窗口，民眾只要提前預約，就可以不必進醫院也能領取慢性處方用藥，減少進出醫院降低感染風險；領取時也不必戴口罩，可以節省口罩的消耗。

聯新國際醫院表示，衛福部疾病管制署宣導健康民眾及一般學生無須戴口罩，但是進入醫療院所看病、陪病、探病仍建議應全程配戴口罩。聯新國際因此開辦慢箋預約領藥快速通關貼心服務，增設戶外慢箋預約領藥窗口，減少民眾進出醫院與口罩的使用。

藥劑科副主任徐凱芳表示，民眾只要事先透過醫院官網或「聯新行動掛號」APP，提前半小時完成預約，再直接到門診大樓停車塔走道的專屬領藥窗口，憑慢性處方箋及健保卡，最快3分鐘就可以完成領藥。至於院內領藥櫃檯的原有慢性病連續處方箋領藥服務，仍照常運作；門診急診領藥仍於院內藥局領取，不受影響。

聯新國際醫院慢箋預約領藥快速通關服務時間為周一至周五上午9點至下午5點，中午不休息。徐凱芳提醒，此項服務需領藥半小時前完成預約，手機APP的慢箋預約功能還可以直接掃描慢性處方箋藥單代碼，簡單操作步驟就能完成預約，相當簡便節省時間，民眾可多加利用。