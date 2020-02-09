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慶祝農民節發展特色農業 鄭文燦盼打造酸菜節

聯合報 / 記者鄭國樑／即時報導
鄭文燦肯定並為客家美食宣傳。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園市長鄭文燦今天前往平鎮區農會，出席平鎮各界慶祝農民節大會，並肯定平鎮區農會積極推動農業，包括改善倉儲及門市設備、舉辦酸菜節及千人踩芥菜活動，還推出豌豆苗麵、秈米棒等農產特品，市府將持續支持農會推廣在地農特產品及客家美食，並打造酸菜節成為平鎮的特色活動。

鄭文燦說，平鎮區農會截至今年1月底會員人數達8110人，信用部至108年12月底存款總金額達67億2049萬元、放款總金額43億8627萬元、盈餘1666萬8000元，存放比63.68%，逾期放款比率0.71%，不僅會員人數持續成長，也持續打消呆帳，展現良好的經營成果。

平鎮區農會目前有稻米班、蔬菜班、養蜂班等產銷團隊，也生產如茶葉、豌豆苗麵、秈米棒等優質伴手禮，深受消費者喜愛，鄭文燦表示市府將持續協助平鎮區產銷及農特產品的發展，研議在平鎮發展休閒農業區，展現平鎮的多元魅力。

鄭文燦指出，市府積極推動農業政策，例如去年補助平鎮區農會1200萬元，設置雲端穀溫自動偵測圓桶倉，還補助農會農產品展售中心200萬元，提升在地農特產品的行銷及販售；舉辦「2019桃園市千人踩客家酸菜活動」，推廣傳統農特產品等。

鄭文燦表示，芥菜是客家傳統食材之一，包括雪裡紅、酸菜、梅乾菜、福菜、鹹菜等都是由芥菜醃製而來，不僅能變化成多種客家美食，也是客家生活智慧的展現，市府將持續支持平鎮區農會舉辦酸菜節活動，打造酸菜節成為平鎮特色。

鄭文燦說自己在農村中長大，父親也曾任農糧署的職員，因此對農會及農民相當瞭解，市府會繼續支持農業政策，在農地管理方面也將協助農民適當活化土地資產，展現桃園農業「小而強、小而美」的特質。

鄭市長提及，近期世界各地武漢肺炎疫情持續傳出，桃園身處台灣國門第一線，市府除積極配合中央做好居家隔離各種防疫工作，也持續規畫增購如額溫槍等防疫物資，讓各項大型戶外活動更安全、市民更放心。

平鎮區慶祝農民節，也由市長頒獎表揚「2019桃園市千人踩客家酸菜活動─芥菜王比賽」前3名得主鍾陳鑑、鍾陳慶、徐建達。今日包括市議員平鎮農會理事長莊玉輝、楊家俍、劉仁照、市府農業局長郭承泉、客家局長何明光、平鎮區長鄭詩鈿、平鎮區農會總幹事葉思瑋等人都出席活動。

鄭文燦仔細參觀平鎮農特產品。圖／桃園市政府新聞處提供
平鎮「2019桃園市千人踩客家酸菜活動─芥菜王比賽」，前3名得主由市長頒獎。圖／桃園市政府新聞處提供

鄭文燦 農民 客家美食
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