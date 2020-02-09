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祭祖觀念世代交替？ 客家掃墓水果比雞多
元宵節過後一天，農曆正月十六日是客家人掃墓傳統正日，今年剛好碰到許多家族因應工商社會，改在元宵節後第一個周日，苗栗縣許多公墓區今天湧現掃墓人潮及車潮，客家人掃墓習俗要放鞭炮，雜草火災頻傳，還好沒有釀成重大災情。
今天掃墓供品還有不同景象，前立委鍾孔炤國會助理陳翊綾今天家族掃墓，她發現往年都是三牲祭品居多，今年首次翻轉，水果數量較多，牲禮約40份，水果超過50份，她以「這絕對是一場雞與水果的戰役」為題PO網，也引起祭祖觀念世代交替的熱議。
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