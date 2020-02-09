祭祖觀念世代交替？ 客家掃墓水果比雞多

昨天慶元宵，苗栗縣頭份市永貞宮下午辦擲筊大賽，首獎休旅車，吸引上千人試手氣，比賽到第3輪才分出勝負，場面熱滾滾；桃園市龍潭區公所、龍元宮也推出「龍潭迎古董接財神」活動，一連兩天在龍潭市區舉辦，昨天上午率先推出「千人擲筶比賽」，許多信徒一早就到龍元宮前排隊試手氣。

2020-02-09 00:11