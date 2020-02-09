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桃園龍潭魯冰花綻放 遊客假日搶先欣賞黃金花海
雖然近日天氣低溫陰雨，桃園市龍潭區大北坑休閒農業區卻湧入不少賞花人潮，金黃燦爛的魯冰花兒輪番綻放，迎風搖曳美不勝收，許多遊客等不及活動開跑搶先爭睹魯冰花兒美麗姿態，成為早春賞花、拍照和打卡的熱門景點。
桃園市政府副秘書長邱俊銘表示，配合魯冰花花期預估2月15日後花況綻放最美，「戀戀魯冰花」活動雖然15日開跑，感謝提前造訪的遊客，也歡迎大家來龍潭欣賞茶園間魯冰花開盛況，宛如大地黃金花海，層層疊疊超靚好療癒，彷彿漫步於夢幻畫中。
除了魯冰花，大北坑休閒農業區茶花園裡的茶花也開始綻放春天的魅力，一朵朵白茶花、粉紅茶花爭相競妍，為山徑小路點綴浪漫風景，宛如進入美麗祕境，客家事務局建議旅客在欣賞魯冰花海及茶園景觀之後，可沿著步道前往一遊。
客家局表示，「2020戀戀魯冰花」即將登場，15日活動開始連續4個週末假期，有客家音樂饗宴、農事體驗、小旅行、小農市集及茶席體驗等精彩活動，其中農事體驗及小旅行，網路已開放報名中。活動期間假日提供免費接駁車服務，活動相關完整服務也將於活動日開始提供，誠摯地邀請全國民眾前來賞花，同時參與多元豐富的活動，探索不一樣的桃園，看見不一樣的龍潭。
活動詳情請至2020戀戀魯冰花活動官網http://hakkadata.tycg.gov.tw/eventWeb/2020lupinus/index.aspx查詢，也可至臉書搜尋「大北坑休閒農業區-戀戀魯冰花」追蹤活動最新消息。
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