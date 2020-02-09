交大防疫小組攜手社區 點線面組織安全防護網
國立交通大學防疫小組攜手社區共同防範武漢新型冠狀病毒肺炎，前天主動舉辦「港澳學生居家檢疫作法」社區協調會，由總教官陳效邦上校邀請新竹市光明里長、里幹事、埔頂派出所與交大防疫小組共商防疫執行細項。會中針對2月7日起返台入境的港澳學生進行「集中管理作為、三餐供應、健康管理」進行意見討論。
交大表示，港澳生入境後，面對食、衣、住、行、教育、健康照護、心理等七大面向問題，依照交大「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情應變計畫」，已先預劃返校住宿及校外住宿學生之照顧事宜，其中多項執行細節需社區里長、里幹事、警力協助，才能完整執行。
總教官陳效邦上校指出，「落實勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節，及生病在家休息，有疑問撥打1922防疫專線」是中央流行疫情指揮中心防疫重點，而學生於校內住宿所衍生的生活廢棄物，依環保署居家隔離/居家檢疫垃圾收集清運處理作業程序，由里長協調環保局處理居家檢疫垃圾，委請甲級廢棄物清除處理機構執行，務求防疫無漏洞。
交大港澳生多在光明里賃居，新竹市光明里長趙強指出，里長負關懷之責，亦有照顧飲食任務，交大國際服務組也建立港澳生LINE群組，設立溝通、協調、回報機制，彙整後與里長、學生確認健康照護執行情形，樹立學校與社區合作防疫典範。
交大防疫團隊與社區里長、里幹事、派出所攜手合作，為防疫工作見證守護無時差、無校園園牆之隔閡，期盼在全球疫情爆發時刻安然渡過危機。埔頂派出所長黃明祥表示，學生在校內進行居家檢疫，安全事宜也需注意，如住宿區進出管制以單一入口為執行要點；消防作為與應變也需演練，確保學生安全無虞。
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