芎林鄉喜事！新辦公廳舍今開工 獲補助近9成、上億經費

芎林鄉的大喜事！新竹縣芎林鄉公所辦公廳舍啟用40多年，建物老舊，且侷限的空間難以滿足居民需求，今天舉辦聯合辦公廳舍興建工程開工典禮，中央、新竹縣府補助近9成的費用，內政部長徐國勇於致詞中表示「將會全力支持新竹縣的建設」，在地鄉親報以熱烈掌聲表示感謝。

今天上午在鄉長黃正彪、代表會主席林彭玉連的帶領下，邀請徐國勇、新竹縣長楊文科、立委林為洲、前縣長邱鏡淳、前鄉長莊雲嬌、議員代表等人參與。

徐國勇表示，芎林鄉公所完工後將會帶動整個發展，接下來各項建設將會陸續展開，一定會全力配合，從鄉公所、縣府到中央，「對新竹縣的建設我們絕對會全力以赴，要讓竹縣成為台灣最好的地方，尤其加上科學園區的擴大，將會帶動新竹的發展。」

芎林鄉公所聯合辦公廳舍建築面積1203.74平方公尺(約364坪)，建築規模為地上四層、地下一層，包含行政大樓、戶政事務所、鄉代表會等。這次總工程經費為1.6億元，新竹縣府補助7600萬元，內政部補助經費7200萬元；其餘1800萬元由芎林鄉公所編列預算支應。

「這是重要的里程碑！」楊文科表示，竹縣在未來這幾年，是一個關鍵時刻，竹縣配合國家政策將成為科技大縣，感謝部長徐國勇對竹縣的支持。竹縣府也支持此項建設，土地有償撥用從2018年起分16年攤還。