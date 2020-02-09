頭份永貞宮千人擲筊 連2次7聖筊休旅車開回家

昨天慶元宵，苗栗縣頭份市永貞宮下午辦擲筊大賽，首獎休旅車，吸引上千人試手氣，比賽到第3輪才分出勝負，場面熱滾滾；桃園市龍潭區公所、龍元宮也推出「龍潭迎古董接財神」活動，一連兩天在龍潭市區舉辦，昨天上午率先推出「千人擲筶比賽」，許多信徒一早就到龍元宮前排隊試手氣。

永貞宮去年首度辦擲筊賽，反應熱絡，今年擴大辦理並將首獎從機車提高為休旅車，預約報名及現場報名多達1568人，下午1點30分在宮前廣場「兵分八路」展開第1輪擲筊賽，擲到3聖筊才能入廟到媽祖婆神龕前進行複賽。

苗栗縣頭份市永貞宮昨天進行第2屆擲筊大賽，首獎贈休旅車，吸引1568人試手氣。 記者胡蓬生／攝影

共有207人參加複賽，第2輪比賽有2人擲出7筊、3人6筊，第3輪擲筊結果，蘆竹里年輕信徒陳忠信又擲出7筊，開心領回最大獎，過程刺激；永貞宮主委張淑芬說，今年擲筊賽報名費500元，活動盈餘將提供當地國中小球隊外出比賽製作制服，去年永貞國小參加籃球賽缺制服經費，穿上永貞宮贈送的Q版媽祖婆隊服，比賽戰果輝煌。

龍潭迎古董接財神的千人擲筶賽，近2年曾在龍元宮點燈信徒才有資格參賽，由信徒依擲出的聖筶數決定是否晉級，選出6名獲勝者，結果丁子祐小朋友在決賽連擲6聖筶勝出，獲得最大獎機車，另外廟方主委陳德雄也擲筶，民眾選邊站猜測擲出什麼筶，經數輪淘汰，2場比賽各選出1名優勝者，獎金8888元。

昨晚舉行的迎財神步行遶境由市長鄭文燦進行祈安儀式，炮聲中五穀爺、財神爺起轎出巡，各式陣頭及神兵神將遶境龍潭街頭，許多民眾跟隨隊伍，爭相摸武轎求財運，龍元宮前也發放限量發財母金，現場擠滿信眾。

今天下午2點將舉辦迎古董嘉年華，共28隊參賽，除龍潭在地隊伍，還有楊梅、平鎮、新屋等地近千人參加。