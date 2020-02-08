龍潭龍元宮迎財神 鄭文燦親自扛轎遶境祈安
桃園市龍潭區龍元宮今天下午舉行「2020龍潭迎古董接財神龍潭迎財神」步行遶境祈安活動。由桃園市長鄭文燦舉行祈安典禮後，在鞭炮聲中五穀爺、財神爺起轎出巡，聲勢浩大的各式陣頭及神兵神將隊伍遶行龍潭街頭，鄭文燦也親自扛轎遶境祈福，許多民眾追隨隊伍行進，爭相摸武轎祈求財運；接著由財神於龍元宮前發放龍元宮限量發財母金，現場擠滿迎母金的民眾，將家裡的一元換過財神爺手中經祈福的發財母金，祈求財運亨通。
鄭文燦表示，龍潭區公所與龍元宮合作舉辦「2020龍潭迎古董接財神」，於今、明兩天在龍潭市區熱鬧登場，今晚的龍元宮迎財神活動具有百年歷史，淵遠流長，並有「北天燈、南蜂炮、 龍潭迎財神」的美稱，代表迎財神活動已成為龍潭地方上的一大特色，五穀爺、財神爺在鞭炮聲中起轎出巡，代表農業時代無災無難、歡慶豐收，也有現今社會百業豐收的意涵。
今晚有許多年輕朋友一同共襄盛舉，參加財神於龍元宮前發放限量發財母金活動，希望讓青年朋友可以充分體會傳統民俗文化的魅力，也祈求神農爺庇佑龍潭百業豐收，所有龍潭鄉親、每個家庭平安賺大錢，每個人心裡的願望都能努力打拼實現。
鄭文燦特別祈求台灣平安健康，武漢肺炎疫情不要蔓延到台灣，他說，市府將以高標準進行防疫工作，徹底進行疫情隔離，積極宣導、落實按照標準SOP勤洗手、量體溫的重要性，讓市民朋友都能維持正常生活起居。
龍潭區長胡星輝表示，明天舉辦的「迎古董嘉年華」活動將於下午2時啟動，今年共有28組參賽隊伍，參賽隊伍除了龍潭當地隊伍外，還有來自楊梅、平鎮、新屋等地區近千人參加。
胡星輝也指出，迎古董是日本昭和年間，龍潭居民在農忙之餘發展出來的娛樂，現今成為龍潭特有的文化活動。龍潭鄉親早年以當地鄉紳外表或姓名諧音製成造型道具置於牛車遊街，相互揶揄，整個龍潭大街熱鬧滾滾，是街坊鄰居間維繫情感的活動。96年開始加入創新元素，重新辦理「迎古董」，並結合龍元宮元宵節接財神補財庫的信仰，推動至今已成為龍潭在地特色活動，也是桃園最熱鬧的慶典之一。
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