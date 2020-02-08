龍潭龍元宮迎財神 鄭文燦親自扛轎遶境祈安

桃園市龍潭區龍元宮今天下午舉行「2020龍潭迎古董接財神龍潭迎財神」步行遶境祈安活動。由桃園市長鄭文燦舉行祈安典禮後，在鞭炮聲中五穀爺、財神爺起轎出巡，聲勢浩大的各式陣頭及神兵神將隊伍遶行龍潭街頭，鄭文燦也親自扛轎遶境祈福，許多民眾追隨隊伍行進，爭相摸武轎祈求財運；接著由財神於龍元宮前發放龍元宮限量發財母金，現場擠滿迎母金的民眾，將家裡的一元換過財神爺手中經祈福的發財母金，祈求財運亨通。

鄭文燦表示，龍潭區公所與龍元宮合作舉辦「2020龍潭迎古董接財神」，於今、明兩天在龍潭市區熱鬧登場，今晚的龍元宮迎財神活動具有百年歷史，淵遠流長，並有「北天燈、南蜂炮、 龍潭迎財神」的美稱，代表迎財神活動已成為龍潭地方上的一大特色，五穀爺、財神爺在鞭炮聲中起轎出巡，代表農業時代無災無難、歡慶豐收，也有現今社會百業豐收的意涵。

今晚有許多年輕朋友一同共襄盛舉，參加財神於龍元宮前發放限量發財母金活動，希望讓青年朋友可以充分體會傳統民俗文化的魅力，也祈求神農爺庇佑龍潭百業豐收，所有龍潭鄉親、每個家庭平安賺大錢，每個人心裡的願望都能努力打拼實現。

鄭文燦特別祈求台灣平安健康，武漢肺炎疫情不要蔓延到台灣，他說，市府將以高標準進行防疫工作，徹底進行疫情隔離，積極宣導、落實按照標準SOP勤洗手、量體溫的重要性，讓市民朋友都能維持正常生活起居。

龍潭區長胡星輝表示，明天舉辦的「迎古董嘉年華」活動將於下午2時啟動，今年共有28組參賽隊伍，參賽隊伍除了龍潭當地隊伍外，還有來自楊梅、平鎮、新屋等地區近千人參加。