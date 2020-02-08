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八德三元宮元宵暨祈龜文化祭今登場 鄭文燦親踩街遶境

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市八德區三元宮今天起到23日辦舉辦「2020八德元宵踩街遶境」系列活動，市長鄭文燦（左三）、主委呂林小鳳（左四）、八德警分局長陳錦坤（左一）與八德區長邱瑞朝（左二）等人參與遶境。圖／桃園市政府提供

桃園市八德區三元宮是八德最古老宮廟，祈龜活動逾280多年歷史，廟方今年擴大舉辦「2020八德元宵踩街遶境」活動，從今天起到23日辦理一系列遶境、元宵晚會、創意燈籠展示、良福雞競賽、米糕龜DIY競賽及文化慶典等，祈龜活動在23日壓軸登場，市長鄭文燦今天受邀扶轎遶境，為確保活動順利，八德警方一整天進行交通維護疏導，遶境平和順利。

市府民政局指出，八德三元宮是八德人的信仰中心，也是八德區興仁里等10個里的里民信仰中心，民國94年被公告為桃園市歷史建築，迄今已成為八德地區重要宗教地標。

八德三元宮從今天元宵節起舉行八德元宵暨祈龜文化祭系列活動，市長鄭文燦、主委呂林小鳳、八德區長邱瑞朝親自帶領信眾請出三元宮供奉的天上聖母、三官大帝等神明遶境八德區，祈求國泰民安，今晚則進行元宵晚會，場邊也展示學校與社區製作的各式創意燈籠。

八德警方指出，今天廟方辦理的遶境慶典從早上7點起駕，為確保活動平和順利，事前已先在分局開協調會規畫各項交通維護疏導工作，遶境活動順利於下午3點25分結束，晚上在三元宮前舉辦元宵晚會活動，八德分局也呼籲民眾可以事先改道行駛，避開人潮及車潮。

廟方指出，23日將有歷史悠久的祈龜活動壓軸登場，屆時將邀請鄭文燦市長共同參與，現場有1千台斤的大米糕龜及周邊土地公敬獻的創意平安龜，共同為桃園市民一同祈福，之後也會將大米糕龜分享給現場民眾，讓「福氣」延續給所有的市民朋友。

桃園市八德區三元宮今天起到23日辦舉辦「2020八德元宵踩街遶境」系列活動，市長鄭文燦（中）一早扶轎出發。圖／桃園市政府提供
桃園市八德區三元宮今天起到23日辦舉辦「2020八德元宵踩街遶境」系列活動，警方協助遶境活動交通維護工作。圖／八德警分局提供
桃園市八德區三元宮今天起到23日辦舉辦「2020八德元宵踩街遶境」系列活動，警方協助遶境活動交通維護工作。圖／八德警分局提供
桃園市八德區三元宮今天起到23日辦舉辦「2020八德元宵踩街遶境」系列活動，警方協助遶境活動交通維護工作。圖／八德警分局提供

遶境 鄭文燦
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