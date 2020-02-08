實習植物醫生她每天穿梭農田果園 協助農友解決病蟲害

苗栗縣政府農業處農務科實習植物醫生吳意眉，穿梭農田、果園間，協助農民解決農作物種植問題，也負責監控苗栗縣植物病蟲害，外型清新的她，實習植物醫生一年多，農友都稱她「小妹」，她運用專長協助農民解決種植問題，「對症下藥」，與農友教學相長。

吳意眉來自苗栗縣大湖鄉，家裡也種植草莓，屏東科技大學植物醫學系畢業後，繼續攻讀研究所，她說，草莓最常遇到炭疽病，攻讀研究所，研究炭疽病相關防治。

吳意眉穿梭農田、果園間，遇到狀況，拿出放大鏡，觀察葉子、葉背，有沒有出現病徵，現場採樣帶回去研究，透過顯微鏡觀察，解決農友疑難雜症。若遇到較少見病蟲害，會查找資料，跟農友一起努力找到原因防治，若遇到不了解，請農改場協助病蟲害的鑑定等。

在與農友接觸時，她努力溝通，以專業角度觀察田區可能出現管理問題，並說出理由，讓農友願意傾聽，她說，曾有草莓農友在田區時很有自己想法，但遇到要種植不熟悉農作物，會願意打電話詢問她的意見，讓她很感動。

身為實習植物醫生，吳意眉說，當農友遇到病蟲害問題，給予正確診斷、藥劑使用，掌握黃金防治期，而不是讓農友去買一大堆不知道的用藥，反而對生態造成破壞。

吳意眉說，有草莓農遇到草莓園遭鳥襲，但又不想要用藥，她建議用不同資材，趕鳥球，之後遭鳥襲情況就改善。