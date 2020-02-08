龍元宮迎古董接財神 小朋友擲出6聖筊抱走機車大獎

龍潭區公所及龍元宮合作舉辦「2020龍潭迎古董接財神」活動，今明兩天在龍潭市區登場，今天首先登場的的接財神活動在龍潭龍元宮熱鬧舉行，上午舉辦「千人擲筶比賽」，吸引不少信徒一早就到龍元宮前排隊試手氣。

參加資格為近2年有在龍元宮點燈的信徒才能參與，比賽方式由信徒依擲「聖筶」數之多寡決定是否晉級，選出6名獲勝者贏得大獎，最終由丁子祐小朋友於決賽中連續擲出6個聖筶勝出，抱走最大獎125CC的機車。以及由廟方主委擲筶，民眾以選邊站的方式猜主委擲出什麼筶，經數輪淘汰，兩場比賽中各選出1名優勝者獲得獎金8888元新台幣。

龍潭區公所表示，今天上午參與活動的民眾及固定來廟裡參香的信徒大約共1萬人次造訪龍元宮，整日預計將有3萬人次造訪。

另外，晚間舉行的「迎財神步行遶境」，由桃園市長鄭文燦舉行祈安典禮後，在鞭炮聲中五穀爺、財神爺起轎出巡。接著由財神於龍元宮前發放龍元宮限量發財母金，現場擠滿迎母金的民眾，將家裡的一元換過財神爺手中經祈福的發財母金，祈求財運亨通。

明天舉辦的「迎古董嘉年華」活動在下午2點啟動，今年共有28組參賽隊伍，參賽隊伍除了龍潭當地隊伍外，還有來自楊梅、平鎮、新屋等地區近千人參加，現場熱鬧非凡！

龍潭區公所說明，迎古董是日本昭和年間，龍潭居民在農忙之餘發展出來的娛樂，現今成為龍潭特有的文化活動。龍潭鄉親早年以當地鄉紳外表或姓名諧音製成造型道具置於牛車遊街，相互揶揄，整個龍潭大街熱鬧滾滾，是街坊鄰居間維繫情感的活動。民國96年開始加入創新元素，重新辦理「迎古董」並結合龍元宮元宵節接財神補財庫的信仰，推動至今已成為龍潭在地特色活動，也是桃園最熱鬧的慶典之一。