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影／永貞宮千人擲筊大賽 連2次擲7筊贏得休旅車
今天慶元宵，苗栗縣頭份市永貞宮下午舉辦擲筊大賽，首獎休旅車，吸引上千人來試手氣，擲筊比賽到第3輪才分出勝負，第一名以7聖筊贏得休旅車，場面熱滾滾。
永貞宮是頭份市的信仰中心之一，去年廟方第一次辦擲筊賽，民眾反應熱絡，今年擴大辦理並將首獎從機車提升為休旅車一輛，預約報名及今天現場報名合計達1568人，下午1點30分在宮前廣場「兵分八路」展開第一輪擲筊賽，擲到三聖筊才有機會入廟到媽祖婆神龕前進行複賽。
共有207人擲出三聖筊入廟參加複賽，第二輪比賽有2人擲出7筊、3人6筊，第三輪擲筊結果，蘆竹里的年輕信徒陳忠信又擲出7聖筊，開心領回最大獎，過程刺激有趣；永貞宮主委張淑芬說，今年擲筊賽報名費每人500元，活動盈餘將提供當地國中小球隊外出比賽製作制服，去年永貞國小參加籃球賽缺制服經費，穿上永貞宮贈送的Q版媽祖婆隊服，結果比賽戰果輝煌。
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