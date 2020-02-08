桃園區經國二號橋伸縮縫更換工程 市府籲改道

桃園市政府養護工程處將從14日至27日，進行「桃園區經國路經國二號橋伸縮縫更換工程」，期間從每天上午9時至下午4時30分，以封閉單向一線車道方式進行，呼籲民眾配合改道。

養護工程處今天表示，近期在執行橋梁安檢時發現，銜接桃園區經國路前往國道中山高速公路的經國二號橋，因為橋面伸縮縫老舊破損，造成部分功能降低且易導致路面裂縫，為改善橋梁路面品質，保障用路人安全，將進行橋面伸縮縫更新工程。

養工處表示，經國二號橋從83年啟用至今，橋齡已有26年，工程施作時間預計從14日至27日共計14天，每天上午9時至下午4時30分，將以封閉單向一線車道方式進行伸縮縫更換作業，若遇雨天將順延工期，也呼籲民眾在施工期間配合改道。

養工處表示，市府將在橋頭設置交通維護人員及LED號誌車，以減少車道限縮影響，提醒用路人依施工路段速限減速慢行，並遵照交通指揮人員指示通行。民眾有任何問題或建議，也可透過市民諮詢熱線1999通報。