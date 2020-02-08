廣告招牌物未經申請設置 最高可開罰20萬

東北季風來襲，苗栗縣工商發展處歷年來接獲民眾反映，縣內各鄉鎮市聯絡橋樑周邊設有以支架固定的帆布樹立廣告，有掉落、倒塌，經查察發現，大都未經申請且占用國有地或公共設施樹立廣告物，工商發展處提醒，若要架設廣告招牌物，依建築法規定，要先申請許可，否則可開罰最高20萬元罰鍰。

苗栗縣工商發展處指出，維護公共安全與市容，廣告物設置應合法申請，若沒有申請逕自架設，根據建築法第95之3條規定，擅自設置招牌廣告或樹立廣告者，將處所有權人、土地所有權人或使用人新臺幣4萬以上20萬以下罰鍰，必要時得連續處罰，請使用（設置）人依規定申請許可或儘速自行拆除避免受罰。

工商處使用管理科指出，廣告招牌物掉落、倒塌，去年就有接獲民眾報案6件，前年有7件，在第一時間排除，並通知業者拆除；工商處配合環保局執行每月一次環境大執法。另外，颱風季節來襲前，也會針對招牌廣告物部分加強巡查。

工商處建築管理科指出，108年申請架設廣告招牌物案件共4件，提醒民眾廣告物設置應合法申請。