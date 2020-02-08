新屋慶天穿傳統結合環保 以回收物換樹苗　

桃園市新屋區公今天上在新屋區公所前舉辦「2020桃園市客家季綠漾新屋 回收換樹苗」活動，活動內容包括客家音樂演唱、在地傑出藝文團隊展演、客家美食品嘗、趣味闖關活動及機捷有獎徵答。

活動除邀請好玩的劇團演出客家兒童劇女媧補天，以現代環保的角度說明天穿日的由來及意義外，還結合新屋區內學校、社區、社團，以藝文、客家歌曲、舞蹈等各面向來展現客家文化發展成果。

桃園市長鄭文燦出席活動時表示，新屋區公所以教育、傳承及愛惜自然環保等精神元素，用植樹作環保的方式將客家族群崇敬天地、尊重自然作息以及提倡環保節約的精神向下紮根，民眾只要持資源回收物集滿2點，即可現場兌換樟樹、玉蘭花、桂花樹樹苗。另外，市府也將持續建設新屋，逐步規畫頭洲產業園區、改善交通建設、並通盤檢討新屋都市計畫等，讓新屋人口成長、建設進步，成為好生活、好工作、有特色的地方。

活動除邀請金曲獎入圍歌手徐哲緯演唱客家歌曲外，還有享樂10弦帶來新創客家兒歌帶動唱、比賽屢屢獲獎的新奇屋幼兒園、在地藝文團隊新屋社區發展協會新舞柔力球隊及亮麗舞蹈班展演，更邀請知名兒童劇團好玩的劇團以輕鬆幽默的方式表演女媧補天劇碼。