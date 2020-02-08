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傻眼！竟將神像當二手物資捐出

聯合報 / 記者劉星君／苗栗縣即時報導
華山基金會竹南愛心天使站門口前，今天竟有民眾將3尊神像與佛像用品放置在門口，當作二手物資捐出，傻眼又生氣。圖／華山竹南愛心天使站提供

華山基金會竹南愛心天使站長鄭可翊今一早到天使站時，竟發現有人將三尊神像當作二手物資，丟在門口前，傻眼又生氣。鄭可翊說，華山愛心天使站雖然常年有收二手物資，但頭一次遇到有人將神明丟棄當物資要捐贈，呼籲民眾捐贈二手物資前，先思考「這個物資你是否會想買？」

鄭可翊說，愛心天使站8點就開門，沒想到今天一到時，門口竟出現三尊神像與佛具用品，有附近鄰居看到，放置神像民眾約在清晨6點多放置。

鄭可翊說，愛心站常年收二手物資，希望這些二手物資堪用、八九成新，曾收到民眾應該是搬完家，將搬完家的整袋垃圾直接丟在門口前，全部打開看過後，都是垃圾，竟然還有門牌。

「要有公德心！」鄭可翊說，接獲民眾捐贈物資，都會跟民眾確認內容物，若是衣服的話，不收內衣褲、破舊衣物，有次遇到民眾捐衣物，口頭詢問「裡面有沒有內衣褲？」對方回沒有，沒想到一打開「整袋都是臭的，還有內衣褲，衣服都被剪破」很無奈。

鄭可翊說，二手物資整理後，若有長輩服務個案需要，會直接提供給長輩使用，二手物資也會義賣，義賣所得用在服務經費。

鄭可翊說，以前遇到民眾捐物資「照單全收」，後來發現二手物資不能用、太破舊，會直接退回給捐贈者，「我們不是資源回收站，也不是收垃圾單位」，大家捐贈二手物資前，先思考一下「這樣的物資你會不會想買？」多點同理心。

華山基金會竹南愛心天使站門口前，今天竟有民眾將3尊神像與佛像用品放置在門口，當作二手物資捐出，傻眼又生氣。圖／華山竹南愛心天使站提供

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