可愛消防寶寶造型花燈 楊梅踩街祈福慶元宵

隨著元宵節的來臨，桃園市政府消防局第二大隊今年為配合楊梅區公所辦理靚靚楊梅慶元宵花燈踩街活動，特地製作可愛消防寶寶造型宣導花燈搭配消防車參與活動，同時在地楊梅義消中隊也出動了所屬義消及防宣人員一同響應本次的踩街祈福宣導活動。

消防寶寶造型花燈完工後，在楊梅分隊點燈時也邀請鄰近奇德爾幼兒園小朋友把自己的心願寫在祈福卡片上並懸掛於花燈兩側，大部分的小朋友都希望身體健康平安，其中也有小朋友希望「病毒走開」，希望每位小朋友的願望都能實現；活動後花燈放置於消防分隊增添不少元宵氣氛，也供民眾觀賞懸掛祈福卡。