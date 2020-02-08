中壢仁海宮廣場慶天穿　鄭文燦籲勤洗手、量體

桃園市中壢區公所於今天上午在中壢仁海宮前廣場辦理「2020桃園市客家季（中壢）春來迎客 共下來尞」活動，現場不僅有一系列精彩舞台節目表演，周邊還有好客手作DIY、文創美食區、闖關遊戲換好禮、彩繪燈籠及平安粥免費索取與享用，最後還有歡樂大摸彩，展現多樣且趣味的客家特色，提升市民對於客家文化的認同。

桃園市長鄭文燦出席活動時表示，中壢區公所結合好客手作DIY、文創美食及各社區特色舞蹈表演等，展現多樣且趣味的客家特色，提升市民對於客家文化的認同。鄭文燦也特別祈求媽祖庇佑台灣平安健康，中壢大建設、大進步，並呼籲市民朋友勤洗手、量體溫，全民一同努力戰勝武漢肺炎疫情難關。

鄭文燦也說，農曆正月20日為「天穿日」，是客家人獨有的傳統節慶，為了讓客家文化親近人群並向下扎根，市府團隊今年特別將天穿日擴大為「2020桃園市客家季」活動。今天選在中壢區仁海宮前廣場舉行一連串熱鬧演出，舞台節目不僅找來了中壢各社區發展協會帶來精彩客家舞蹈展演，還特別邀請在地氣質國樂團唐代舞樂坊、超萌小童星楊智皓以及辣妹國樂皇媂樂團，透過不同的演出形式展現各具魅力的客家精神。

另外，周邊也安排了客家文創美食攤位、好客手作DIY、闖關遊戲拿好禮以及歡樂摸彩活動，獎項有液晶顯示器、氣炸鍋、吸塵器、除濕機等大獎相當豐富，此外更加碼邀請大師現場彩繪福氣燈籠給民眾免費索取，中午還有平安粥可以享用，一連串的安排就是希望能讓民眾更進一步貼近客家文化，看見桃園中壢客庄的魅力。」