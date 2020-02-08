平鎮義民廟前廣場慶天穿 象徵年後努力打拚

平鎮區公所為迎接全國客家日到來，今天上午於平鎮區義民廟前廟埕廣場舉辦「2020桃園市客家季平鎮客庄慶天穿」活動，希望藉由傳統天穿日節日，表達人要心存感念，也代表過年正式結束，要開始努力打拚勤奮工作。

桃園市長鄭文燦出席活動時表示，平鎮區公所特別以「平鎮客庄慶天穿」為主軸，規畫義民廟導覽解說、表演、DIY體驗等活動，結合客語天穿知識的闖關活動，達到寓教於樂的文化體驗，希望將天穿日生活化，也讓大家進一步認識客家義民「忠義」、「硬頸」的精神。

「天穿日」的由來為相傳古時水神與火神相爭，不慎將天撞破，女媧為避免人間苦難，便煉製五色石補天，客家人為感念女媧的幫助，故於天穿日男不耕田，女不織布，讓土地休養生息，象徵客家人敬天謝地、崇尚自然、感恩惜福、愛物惜物的傳統，也展現客家生活智慧。

平鎮區連續10年舉辦全國客家日活動，今年在客家信仰中心義民廟辦理，除了環保綠市集，還有好玩的客家闖關遊戲、精彩的節目表演、客家米食DIY，主辦單位也準備煎甜粄、牛汶水、糍粑和湯圓等，共超過千人份的客家美食，供民眾免費享用，讓參加民眾能一邊欣賞表演，一邊品嘗客家美食，享受輕鬆、悠閒、充滿文藝氣息也深具意義的客家節日！

為慶祝天穿日，由傳統樂曲八音開場後，接連的採茶戲曲、布馬舞、客家組曲舞蹈，還有宋屋國小小朋友桐花童謠、客家創作流行樂團、客家星光之星演出，吸引年輕族群參與，讓客家文化從小紮根，打造桃園客家文化之都。