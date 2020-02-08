桃園經國二號橋14日起 封車道施工換伸縮縫

桃園市桃園區經國二號橋為銜接經國路往返國道1號的重要橋梁，迄今橋齡已有26年，桃園市養護工程處指出，近期執行橋梁安檢時，發現經國二號橋面伸縮縫老舊破損，不僅功能降低也導致路面裂縫，養工處將從14日起封閉單向1車道更換伸縮縫，請用路人配合改道。

市府養護工程處指出，桃園區經國路經國二號橋伸縮縫更換工程將從14日起至2月27日，為期14天，原則每天早上9時至下午4點30分施工，採封閉單向1線車道方式進行伸縮縫更換作業， 若遇雨天工期將順延 ，14天的施工期間，也民眾提前改道走春日路前往國道1號。

經國二號橋鄰近春日路、慈文路，為雙向各3車道的橋梁，車流量大，市府指出，為減少因施工限縮車道對用路人的影響，屆時將於橋口設置交維人員及LED號誌車，務必請用路人依施工路段速限行駛，行經管制漸變段區域及工區鄰近範圍時，請減速慢行並遵照交通指揮人員指示通行。

養工處指出，此次橋面伸縮縫更新工程目的在於改善橋梁路面品質、保障用路人安全，民眾若對工程有任何問題或建議，請電洽市府養工處橋梁隧道科（03）339-6122分機602林先生，或透過市民諮詢熱線1999通報，施工期間不便，敬請用路人見諒。