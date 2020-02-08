待轉區太小 苗栗縣曾玟學「待轉區」還是「待撞區」？

苗栗縣議員曾玟學近日接獲不少民眾反映，頭份市東民路與自強路口，有非常小的待轉區，大概只能夠停兩輛機車空間，由於該路口是通往熱鬧尚順商圈，每到上下班時間車流量大，有時待轉區無法容納，「待轉區」恐成為「待撞區」，由於該路口涉及公路總局苗栗工務段轄管，縣府工務處協調請苗栗工務段召集會勘，12日排定會勘，屆時討論改善方案，盼能改善現況。

苗栗縣議員曾玟學說，頭份市東民路（台一線）與自強路口，該路口通往熱鬧尚順商圈，每到上下班車流多，待轉區小，只能停2台機車待轉，3台的話就要喬一下位置，他曾在下午4點多現場觀察，有7台機車在待轉，待轉區跟本無法容納這麼多輛機車。

曾玟學說，自強路左轉進東民路的汽車，因為沒有引導線，加上行人穿越線壓縮，車道變得很小，常為閃斑馬線直接碾過待轉區，讓機車騎士充滿風險。

曾玟學說，他收到民眾陳情後，與公路總局苗栗工務段聯繫，卻得到「沒必要加寬，也沒有會勘必要，會回文」。苗栗工務段稱，沒有這樣回應。苗栗縣府工務處指出，已協調請公路總局苗栗工務段召集，排定12日上午到場會勘，屆時討論改善方案。