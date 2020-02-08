元宵佳節送愛到偏鄉 華山基金會陪尖石弱勢長輩DIY湯圓

華山基金會深耕新竹縣尖石偏鄉，4年前設立尖石愛心天使站，提供弱勢長者免費且長期的關懷訪視等多項服務，恰逢設站4周年及元宵節，基金會在尖石老人活動中心舉辦感恩茶會，義工們陪伴長輩手作湯圓，像家人般團聚同樂，並邀請原鄉藝人曾宇辰公益獻唱，用歌聲溫暖長輩心房。

華山基金會表示，尖石鄉因地處偏僻、資源缺乏，許多弱勢長者需要各界關懷資助，2017年設立尖石愛心天使站，4年來已服務63位弱勢長者，不間斷提供弱勢長者免費且長期的關懷訪視、家務整理、陪同就醫、原床泡澡、護甲及促進社會參與等多項服務。

正逢元宵佳節，為讓長輩也能享受團圓天倫之樂，尖石站舉辦4周年感恩茶會，特別邀請出身尖石鄉泰雅族的原住民歌手曾宇辰擔任嘉賓獻唱，以實際行動為自己的家鄉盡一份力。

活動由老師林淑蓮帶領愛心義工及長輩們，動手DIY應景的元宵湯圓，從搓湯圓到煮湯圓都讓長輩自己來，在歡樂的氣氛中吃著熱騰騰的湯圓，暖心又暖胃。另外，還有泰雅族母語老師黃美萍推廣族語文化，盼原鄉文化得以傳承。

華山基金會指出，基金會秉持「在地老化」、「社區互助」、「補不足」理念，在全台已成立389個愛心天使站，免費提供失能、失智、失依的三失老人到宅訪視、原床泡澡、陪同就醫、年節關懷等服務。