注意！竹縣竹東鎮部分地區 11日將停水7小時

為穩定竹東地區供水，台灣自來水公司第三區管理處辦理「竹東所轄中小區水量計汰換工程」，將更換水量計，2月11日上午9點至下午4點，共計停水7小時（含恢復供水時程）。

停水區域包含竹東鎮東寧里、大鄉里、上館里周邊，以上涵蓋範圍包括周邊巷弄、道全部，而水壓降低地區則有竹東鎮中山里、中正里、南華里、商華里等地區，預計影響7000多戶。

請停水區用戶留意，提早儲水備用，並配合節約用水，小心火燭。另外，第三區管理處也提醒用戶，停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。