桃園今年將有這3處社宅完工 地下停車場先委外招商

桃園市今年下半年將一口氣有3處社會住宅完工啟用，市府住宅發展處預計6月起將陸續公告租金等招租條件，由於3處社宅都有地下停車場，為讓住戶入住即可用，市府規畫3處地下停車場採聯合委外經營模式營運，今起受理招商，未來也將開放周邊居民與洽公者付費停車。

八德一號、八德二號及蘆竹二號社會住宅基地分別於106年7月起陸續開工，預計今年6月將陸續完工，3處社宅規模相近，各有418戶、354戶與416戶，皆設計一至三房型，考量住戶、周邊居民及使用社宅內社福設施民眾停車需求，3處社宅的地下一到三樓都規畫停車場。

市府住宅發展處指出，考量維護管理的成本人力，這3處社宅地下停車場將採合併經營、維管，總計有794個汽車停車位及1743機車停車位，依促參法採OT方式委由民間廠商營運，希望引進民間廠商資金及技術參與營運，未來達成民間賺錢、政府省錢、民眾享受多贏局面。

住宅發展處長莊敬權說，八德一號、八德二號社宅位於八德重畫區，當地開發迅速，蘆竹二號社宅則座落大竹地區，周邊道路壅塞急需停車位，這3處地下停車場也會對外開放，OT招商案今天起已在財政部推動促參司網站公告，招商預計至24日早上9時截止。

桃園市現僅1處中路二號社宅開放入住，未來社宅進度與租金條件備受關注，市府住宅發展處指出，今年將完工的3處社宅進度不一，預計八德一號社宅會最先完工、招租，各房型租金正在研議，預計6月會對外公告，以利民眾參閱，依據社宅辦法，租金一律以市價8折為準。

不過住宅發展處指出，中路二號社宅地段較好，租金水準相對高，之後的八德一號等社宅平均租金應會比中路二號社宅要再來得低，更有利於剛出社會的青年或弱勢族群負擔。