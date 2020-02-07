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元宵闖關遊戲贈平安符 籤詩提醒勤洗手

中央社 / 苗栗縣7日電

苗栗縣竹南鎮逾百年歷史的中港慈裕宮，元宵節期間舉辦「炮震北邯鄲小勇士體驗營」，通過闖關遊戲的小朋友都能獲得媽祖上上籤，內容中不忘提醒「平時防疫勤洗手」可保平安。

中港慈裕宮主任委員陳萬典今天指出，慈裕宮興建至今已經366年，為國家三級古蹟，內部建築左右兩邊呈現不同的宮殿風格，稱為「拼場」，除建築特色外，具有百年歷史的元宵炸邯鄲「造佛」活動，更是當地傳統民俗。

陳萬典表示，其實台東炸寒單發跡於竹南中港地區，但台東炸寒單是由乩童肉身接受炮轟，竹南中港炮炸邯鄲爺是由4名打赤膊、穿紅色短褲、手持天罡掃的勇士，扛起「玄壇元帥」神轎出巡遶境，接受信徒炮震洗禮。

近幾年為傳承「竹南炸邯鄲」文化，同時避免鞭炮威力嚇壞小朋友，慈裕宮特別舉辦「邯鄲小勇士」體驗營，以泡泡代替鞭炮，並規畫燈籠迷宮和勇士隧道，讓小朋友也可以輕鬆扛起神轎，進行遶境闖關，藉由趣味性活動，讓下一代了解在地特色。

通過闖關活動的小朋友，可獲得蓋有媽祖官印的結業證書外，還能獲贈一道寫有媽祖題字的平安符，內容為「臺前聖母警眾生、灣岸度來傷病符、平實防疫勤洗手、安得毒障擾生靈」，慈裕宮指出，今年因應武漢肺炎，希望透過活動提醒小朋友勤洗手、保平安。

眼尖的信徒張海翎表示，平安符中有藏頭詩，每一句的第一個字合起來就變成「臺灣平安」，非常有意思，尤其目前是比較緊張的防疫時期，遊戲當中可以教導小朋友如何自我保護，又有媽祖庇佑的精神，可說是一舉數得。

苗栗地區元宵相關活動，除竹南炸邯鄲，苗栗市區晚間也開始進行民俗踩街，包含各式各樣的龍隊，總共有35支隊伍。

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