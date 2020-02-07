舊山線鐵道自行車消毒防疫 遊客量不減
武漢肺炎衝擊觀光業，苗栗縣鐵道自行車部分團客略減，但車票一釋出隨即被散客訂購一空，業者今天表示，因勝興車站周邊戶外空氣清新，且加強消毒防疫，整體遊客量不受影響。
苗栗縣三義鄉舊山線鐵道自行車，自去年正式營運後，帶動三義及勝興車站周邊觀光人潮，營運廠商祺峰公司董事長游志勇表示，鐵道自行車穿梭在舊山線的樹林之間，屬於戶外休閒場域，自行車體也是開放空間，搭乘過程中可以呼吸到清新空氣，因此，僅管武漢肺炎疫情爆發，部分團客選擇退票，但只要空位一釋出，隔天就被搶購一空。
業者指出，鐵道自行車遊客中約有3成是來自海外和團體遊客，近期受到新型冠狀病毒武漢肺炎疫情影響，團客部分雖有退訂現象，1天約有500人退票，票務系統工作人員確定退票或延後，立即把空位釋出於散客網路購票區並採取現場補票措施，可補足退訂缺口，業績不受影響。
游志勇說，根據最近幾天觀察，來到勝興車站旅遊，與市區街頭人人戴口罩的情況相比，宛如「世外桃源」，不過為落實防疫措施，仍要求員工在每趟班次遊程出發前，先以酒精噴灑安全帶、車輛把手和座位等，全面消毒後，才能上路。
來自嘉義的張姓遊客指出，鐵道自行車沿線環境風景清幽，業者在遊客上車前也協助噴灑酒精殺菌，而且本身健康情況良好，根本不需要戴口罩還；也有其他遊客說「台灣很安全」，對於中央防疫工作非常放心。
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