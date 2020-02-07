因應武漢肺炎 竹東鎮長補選投開票所將設檢疫站

新竹縣竹東鎮長補選將在2月22舉行，新竹縣選舉委員會今天上午召開投票日相關防疫措施會議，決議在77個投開票所入口處設置防疫站，為選民量體溫並備酒精消毒液。

中央選舉委員會主任秘書莊國祥表示，鑑於口罩已被例管，將以專案爭取投票日選務工作人員的口罩、額溫槍、酒精及乾洗手液等投票所清潔防護用品。

新竹縣選委會總幹事黃文旭表示，投開票所的布置及動線是依據衛生部疾管署「嚴重特殊傳染性肺炎(武漢肺炎)公眾集會因應指引」相關定辦理，相關路線的規畫與他人保持一公尺以上的距離，民眾經過檢疫後再領選票，投完票後也宣導要把手洗淨後再返家，另請參與投票民眾投票時，應保持適當距離及尊重個人衛生禮節。

選委會也指出，雖國內還不是疫區，也沒有社區感染，仍請民眾確實配合投開票所規定量體溫及清潔措施，另選委會提醒有慢性疾病、孕婦請配戴口罩再投票，咳嗽或發燒民眾，也請自主管理，戴口罩行使投票權利，讓大家安全及安全投票。

衛生局長殷東成表示，武漢肺炎是法定傳染病，只要是居家隔離或居家檢疫就不能任意離開隔離處所；選委會也說，民眾若在14天隔離期間碰上投票，也不能出門投票。