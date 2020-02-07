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影／迎天穿日 卓蘭峨崙廟13日晚上演客家大戲

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
2月13日「全國客家日」，苗栗縣政府慶天穿，當晚7點將在卓蘭鎮峨崙廟推出榮興採茶劇團的客家大戲「娶個哺 (餔)娘好過年」。記者胡蓬生／攝影

農曆正月廿日 （2月13日）是天穿日，也是「全國客家日」，苗栗縣政府慶天穿，當天晚間7點將在卓蘭鎮峨崙廟推出榮興採茶劇團的客家大戲「娶個哺 （餔）娘好過年」，縣府及卓蘭鎮公所歡迎鄉親相約去看戲尞天穿。

苗栗縣長徐耀昌、文化觀光局長林彥甫、卓蘭鎮長詹錦章等人上午在縣府大廳為活動宣傳。林彥甫指出，客家文化中「天穿日」是個特別的節日，相傳古時水火神相爭，撞破天空導致天空漏水，造成澇災，女媧不忍蒼生受苦，煉石補天，免去了人間災苦，後世感念其恩澤，定這天為天穿日，男人不下田耕種，以免鋤地使大地漏水；女人不織布，以免穿針引線時戳破天空，大家都放下工作，讓大地休養生息，並以甜粄祭天，協助女媧娘娘補天穿，也有保護環境、生生不息的意義。

徐耀昌指出，苗栗是客家大縣，不但保存客家傳統藝術，縣府長年來也致力於傳統藝術的傳承與發展，客家戲曲結合了客語及戲曲唱腔、身段，是客家人特有的藝術呈現，透過縣府及劇團的努力，持續培訓人才，讓客家戲曲代代相傳，今年秉持此一理念，特邀榮興客家採茶劇團編製「娶個哺娘好過年」，結合天穿日「放尞」的傳統，歡迎大家共下「看戲尞天穿」。

上午的宣傳活動由縣長、來賓同掀「啟」字春聯，以鑼響提醒大家「一年之計在於春」，另外也結合「鬧元宵」猜燈謎的概念，以「討餔娘合胎來」請台下猜謎，答案是「雙喜臨門」。

文觀局長林彥甫表示，本次精心編製的劇碼「娶個哺娘好過年」，以詼諧口吻、紮實劇情及精彩唱段、身段，演出長工俊興和窯工女兒菊英一波多折的戀情，有情人能否終成眷屬？歡迎大家2月13日晚間7點，相約到卓蘭峨崙廟一起來看戲，活動詳情可洽苗栗縣文化觀光局。

2月13日「全國客家日」，苗栗縣政府慶天穿，當晚7點將在卓蘭鎮峨崙廟推出榮興採茶劇團的客家大戲「娶個哺 (餔)娘好過年」。記者胡蓬生／攝影
2月13日「全國客家日」，苗栗縣政府慶天穿，當晚7點將在卓蘭鎮峨崙廟推出榮興採茶劇團的客家大戲「娶個哺 (餔)娘好過年」。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣 徐耀昌
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