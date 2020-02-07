竹東鎮長缺額補選 投開票所將設檢疫站

新竹縣竹東鎮長缺額補選將於2月22日進行，新竹縣選舉委員會今天召開投票日相關防疫措施會議，決議在77個投開票所入口處設置防疫站，為選民量體溫並備酒精消毒液。

鑑於口罩已被列管，中央選舉委員會主任秘書莊國祥表示，投票日選務工作人員的口罩、額溫槍、酒精及乾洗手液等投票所的清潔防護用品，將以專案爭取。

新竹縣選委會總幹事黃文旭表示，投開票所的布置及動線，以依衛生部疾管署「嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）公眾集會因應指引」相關定辦理，相關路線的規劃與他人保持1公尺以上的距離，民眾經過檢疫後再領選票，投完票後也宣導，洗手後再返家。

黃文旭說，儘管國內還不是疫區也沒有社區感染，仍請民眾確實配合投開票所規定量體溫及清潔措施，也提醒有慢性疾病、孕婦請配戴口罩再投票，咳嗽或發燒民眾，也請自主管理，戴口罩行使投票權利，讓大家安心及安全投票。