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怕到市場人多密閉空間 竹縣府籲善用農產品直銷平台

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
縣府農業處表示，縣內柑桔類作物面積總計約2400公頃，今年氣候平順、總產量約4.4萬公噸。圖／新竹縣政府提供

由於防疫武漢肺炎開學延期，新竹縣原供應學校團膳的柑桔受影響，為紓緩銷售壓力，縣府今天與相關單位召開會議討論，縣長楊文科表示，柑桔除開學後供應校園營養午餐，目前也提供國軍團膳，並加強新竹縣工業區、竹科廠商等機關團體訂購銷售，紓緩銷售壓力。

縣府農業處表示，縣內柑桔類作物面積總計約2400公頃，今年氣候平順、總產量約4.4萬公噸，其中以桶柑為最大宗全縣面積約1400公頃，峨眉鄉種植面積最大約600公頃，今年總產量達1.5萬公噸。

縣府今天與農業處、教育處、工策會與峨眉鄉農會召開會議，楊文科表示，柑桔除開學後供應校園營養午餐，目前也提供國軍團膳，工策會也加強新竹縣工業區、竹科廠商等機關團體訂購銷售。民眾也可多加利用農產品直銷平台，直接社區、家庭、個人訂購，無需到市場等密閉空間，就能吃到地產地銷新鮮柑桔，協助解決農民困境。

農業處表示，為穩定柑桔價格，縣府也輔導轄內農民團體辦理優質柑桔促銷，109年預計銷售海梨柑150公噸、桶柑650公噸，目前合計促銷約達245公噸，正持續積極促銷中。針對縣內海梨柑、桶柑等大宗柑橘，也採購加工製成果汁，果乾、柑桔蜜餞、果餡等產品。

另外，峨眉鄉農會也加強行銷柑桔，首度推出「五人團購搏柑情~柑剛好！」方案，為23A級桶柑15公斤盒裝箱，內附5個分裝紙袋，每袋至少可裝21至22顆柑橘，讓小家庭在年後也能繼續食用鮮美營養桶柑，下周將在縣府舉辦發表會促銷，想直接訂購消費者，歡迎上臉書搜尋峨農魅力購查詢，或電洽峨眉鄉農會03-5800216，了解購買優惠訊息。

由於防疫武漢肺炎開學延期，新竹縣原供應學校團膳的柑桔受影響，為紓緩銷售壓力，縣府今天與相關單位召開會議討論。記者陳斯穎／攝影

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