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桃市地稅局捐發票換福袋今登場 文青風提袋受歡迎
桃園市政府地方稅務局今天舉行「鼠來寶好運來 捐發票換福袋」活動，雖天空不作美，仍吸引不少民眾排隊參與，地稅局今年還精心設計4款錢幣系列紙提袋分裝禮品，文青風格大受好評，臉書打卡還可拿到限量元寶胸章，現場募到7615張發票，地稅局長姚世昌也以「招財進寶」的錢幣提袋拜晚年，祝福民眾擁有「鼠」不盡的財富，因應武漢肺炎疫情，也大力推薦地稅局「全時智能客服-ｉ桃喜」服務，不出門即可辦理各項稅務事宜。
桃園市地方地稅局每年舉辦捐發票換福袋活動，今年活動推出7款福袋，可憑捐贈10張到35張不等的紙本與雲端發票，換取暖手枕、不鏽鋼水瓶、咖啡杯禮盒組、洗衣精、行李收納袋、手工花布包等禮品，裝禮品的福袋提袋則別出心裁，特別以「招財進寶」的錢幣圖騰做為主視覺設計，並以機關、稅務相應的圖像作為呈現。
市府地方稅務局指出，這是地稅局首度嘗試使用牛皮紙袋，搭配「生態綠」、「桃花紅」、「活力橙」、「雲雀紫」的單色印刷，製作具時尚感又有環保文青風格的提袋，顛覆傳統的公部門形象，4款提袋也藏有細膩巧思，可以拼成一個錢幣圖案，象徵地稅局上下齊心合力為市民打拚。
姚世昌說，此次以「招財進寶」錢幣圖騰做為提袋設計概念，象徵著財富好運，有著將人民納的稅，透過國家建設為國民帶來財富的寓意，錢幣提袋也有著為人民帶財的概念，今天民眾捐贈發票共7615張發票，含雲端發票2035張、紙本發票5580張，地稅局將全數捐給桃園市合法立案的社福團體，感謝民眾一起做公益，關懷弱勢。
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