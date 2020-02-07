竹市關新公園新設滑梯、攀爬遊戲台 還可放手塗鴉

新竹市關新公園整建工程今天啟用，規畫山丘、主題廣場、休憩平台、兒童共融活動與大草坪5大遊戲分區，設置寬敞的磨石子滑梯、草坡滑梯、攀爬遊戲台及黑板塗鴉牆等，可以讓小朋友開心玩耍，也改善草地排水系統，提供優美安全的活動環境，滿足各年齡層休憩、運動的需求。

市長林智堅說，關新里有6千多人，過去關新公園設施老舊、排水不佳常被居民詬病，他推動進擊的公園計畫將關新公園納入整建，向營建署爭取2千萬元經費，增設共融遊具設施、改善排水系統及環境景觀，讓長者可以在公園散步、使用體建設施，年輕人可以慢跑運動，小朋友更可以開心跑跳玩樂，家長也可安心陪伴，適合各年齡層使用。

市府城市行銷處指出，整建工程將既有山丘結合兒童遊具，打造地景式共融遊憩區，中間有提供兒童追趕跑跳的主題廣場，南側設置2至5歲兒童共融活動區，有小型草坡滑梯、小沙坑，北側則有適合5至12歲的山丘區，有寬敞的磨石子滑梯，還有攀爬遊戲台和塗鴉遊戲牆，提供大小朋友一同玩樂、遊戲、發展體能的共融遊戲場域。

城銷處指出，整建工程也鋪設無障礙步道，設置長輩也可使用的體健遊樂設施，並在中央設置開闊的綠色大草坪，打造鄰里親子同樂的場域，尤其大草坪重新整地排水、設置雨水截流等設施提升排水機能，也種上較耐踩踏的草種，讓大小朋友都能安心使用。