竹市關新公園新設滑梯、攀爬遊戲台 還可放手塗鴉
新竹市關新公園整建工程今天啟用，規畫山丘、主題廣場、休憩平台、兒童共融活動與大草坪5大遊戲分區，設置寬敞的磨石子滑梯、草坡滑梯、攀爬遊戲台及黑板塗鴉牆等，可以讓小朋友開心玩耍，也改善草地排水系統，提供優美安全的活動環境，滿足各年齡層休憩、運動的需求。
市長林智堅說，關新里有6千多人，過去關新公園設施老舊、排水不佳常被居民詬病，他推動進擊的公園計畫將關新公園納入整建，向營建署爭取2千萬元經費，增設共融遊具設施、改善排水系統及環境景觀，讓長者可以在公園散步、使用體建設施，年輕人可以慢跑運動，小朋友更可以開心跑跳玩樂，家長也可安心陪伴，適合各年齡層使用。
市府城市行銷處指出，整建工程將既有山丘結合兒童遊具，打造地景式共融遊憩區，中間有提供兒童追趕跑跳的主題廣場，南側設置2至5歲兒童共融活動區，有小型草坡滑梯、小沙坑，北側則有適合5至12歲的山丘區，有寬敞的磨石子滑梯，還有攀爬遊戲台和塗鴉遊戲牆，提供大小朋友一同玩樂、遊戲、發展體能的共融遊戲場域。
城銷處指出，整建工程也鋪設無障礙步道，設置長輩也可使用的體健遊樂設施，並在中央設置開闊的綠色大草坪，打造鄰里親子同樂的場域，尤其大草坪重新整地排水、設置雨水截流等設施提升排水機能，也種上較耐踩踏的草種，讓大小朋友都能安心使用。
配合既有林蔭位置，打造近50個休憩座椅與涼亭，家長可以就看顧、陪伴小朋友，鄰里也可坐下來休息話家常，林智堅說，希望公園整建後，讓居民在都市叢林中可以有5感體驗，進擊的公園是市府重要計畫，雖是小建設，能給市民帶來大大的幸福，市府會持續推動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言