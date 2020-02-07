延後開學致營養午餐蔬菜滯銷 新竹縣府助找通路

因應武漢肺炎，高中職以下學校延後開學，造成新竹縣約有14至20公噸採收後蔬菜無法供應營養午餐需另找銷路。縣府表示，先由各鄉鎮農會協助菜農在農民市場、農產直銷站販售。

農民范綱朋表示，他與新竹縣政府合作，提供有機蔬菜給縣內國中小學的營養午餐，這次因延後開學，無法順利銷出，可是蔬菜所排定的種植行程已定，這2週將陸續採收，但採收後蔬菜卻無處銷售，只能尋求協助。

農民徐榮偉說，尖石鄉的有機高麗菜產量多，主要供應給全台各地中小學的營養午餐，但現在因延後開學被迫中斷。不過，高麗菜若不採收也會裂開，即便高麗菜能存放時間較長，但放久也不新鮮，目前高麗菜持續產出，期盼民眾能多支持。

新竹縣政府農業處表示，去年9月起，竹縣國中小一週提供2次在地有機蔬菜，但受到此次防疫影響，農友所排程種植的蔬菜，都已陸續成熟可供應，卻無處可去，縣府已請縣農會調查並統計縣內受影響情形，並陸續啟動相關措施，以協助農友銷售以共同度過此次難關。

農業處表示，已由新竹縣農會規劃以大包裝為10公斤的蔬菜箱方式進行促銷，目前正進行供應品項的盤點，待品項及量確定後，即可接受消費者的訂單。另外，也請各鄉鎮農會農民直銷站協助有機農友在農民市場、農產直銷站販售。