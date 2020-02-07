對抗疫情 新竹磐石國中製作百盞祈福燈籠把愛傳下去

武漢肺炎疫情席捲全台，新竹市私立天主教磐石國中雙語班學生和台大醫院新竹分院員工製作120盞祈福燈籠，邀請社會大眾寫下卡片和祈福詞，齊心關懷災民，為前線的醫療英雄打氣，並為世界的平安健康祈福。

磐石國中部從2月4日起給學生安排每天至少6小時的在家「自主學習」課程，班導師經由武漢肺炎疫情引導學生自主學習。

磐石國中指出，一名嫁自武漢的家長心繫疫情卻不能歸鄉援助，只能在班群上感謝工商藝人們捐款救災，經家長和同學討論，決定製作100盞祈福燈籠和祈福卡片，祈求疫情及早結束，患者早日康復。鄰近的台大醫院新竹分院員工得知祈福燈籠消息，也聯合同事加購20盞燈籠，一起響應。

磐石中學秘書宋文松對雙語班老師、家長及學生一起關心國際議題推動生命教育深表認同，帶著行政團隊規畫燈籠的放置地點與相關事宜，有些住附近的學生主動戴口罩將祈福卡拿到學校警衛室。

住在附近的幾位學生也主動戴著口罩將祈福卡拿到學校警衛室。大部分學生則透過班群組將祝福詞寫成中英文版，line給老師們及義工貼在愛心卡上。