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男爆料友人返台後到處趴趴走 衛生局：非居家檢疫對象

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
有網友昨天在臉書粉絲團爆料自己的朋友從澳門回台後不自主隔離在桃園到處趴趴走。記者高宇震／翻攝

有網友昨天在臉書粉絲團爆料自己的朋友葉姓男子，從澳門回台後不願意自主隔離14天，還搭了高鐵去工廠上班，在桃園暢行無阻！防疫署打了五通電話遲遲沒有處理，不據實回報自己去過廣東省，回答警察始終只說自己去了澳門。對此，衛生局表示，葉男是於政府公告前回國，非居家檢疫對象。

爆料男子義憤表示「國家興亡，匹夫有責」，自從武漢疫情自中國內地爆發後，傳染迅速，中國在第一時間後知後覺才導致目前一發不可收拾，台灣政府努力積極防疫，緊急應變，才讓事情不會像中國一樣的局面，如今兩岸往來頻繁，只要國人返台據實以報及自我隔離，就可以在二月中讓台灣狀況逐漸好轉掌控，但朋友不聽勸，有關單位動作緩慢，警察也無公權力介入，所以藉由爆料公社來尋求協助。

對此，桃園市衛生局簡任技正黃翠咪表示，葉男是於政府公告前就回國，因此非居家檢疫對象。另外日前有民眾因亂疫情假訊息，遭依傳染病防治法第63條，或社會秩序維護法第63條第1項第5款規定開罰，黃翠咪表示，此名網友可能對於公告時間點有落差，非故意造成群眾恐慌，因此不開罰。

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