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男爆料友人返台後到處趴趴走 衛生局：非居家檢疫對象
有網友昨天在臉書粉絲團爆料自己的朋友葉姓男子，從澳門回台後不願意自主隔離14天，還搭了高鐵去工廠上班，在桃園暢行無阻！防疫署打了五通電話遲遲沒有處理，不據實回報自己去過廣東省，回答警察始終只說自己去了澳門。對此，衛生局表示，葉男是於政府公告前回國，非居家檢疫對象。
爆料男子義憤表示「國家興亡，匹夫有責」，自從武漢疫情自中國內地爆發後，傳染迅速，中國在第一時間後知後覺才導致目前一發不可收拾，台灣政府努力積極防疫，緊急應變，才讓事情不會像中國一樣的局面，如今兩岸往來頻繁，只要國人返台據實以報及自我隔離，就可以在二月中讓台灣狀況逐漸好轉掌控，但朋友不聽勸，有關單位動作緩慢，警察也無公權力介入，所以藉由爆料公社來尋求協助。
對此，桃園市衛生局簡任技正黃翠咪表示，葉男是於政府公告前就回國，因此非居家檢疫對象。另外日前有民眾因亂疫情假訊息，遭依傳染病防治法第63條，或社會秩序維護法第63條第1項第5款規定開罰，黃翠咪表示，此名網友可能對於公告時間點有落差，非故意造成群眾恐慌，因此不開罰。
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