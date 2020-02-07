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水保問題我幫你！苗栗水土保持服務團駐點2.0

聯合報 / 記者劉星君／苗栗縣即時報導
苗栗縣水土保持服務團大湖鄉公所設置駐點服務，提供民眾諮詢水保相關業務。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣水土保持服務團成立15年，團內有近百名技師、學者等相關專業人士，水利處水土保持科今年將水土保持服務團駐點鄉鎮從3鄉鎮大湖、三灣與泰安鄉，再增加3鄉鎮，頭份市、通霄鎮與三義鄉，提供6處駐點免費服務，歡迎民眾多利用，駐點設在鄉鎮公所，駐點時間查詢，電洽水利處水保科037-559307，鍾小姐。

苗栗縣是山城，土地面積有18萬2031公頃，山坡地面積約有15萬7150公頃，占全縣86%，因此土地使用申請時，經常容易涉及水土保持法規。

水保科指出，民眾若用怪手等重型機具全面剷除植被、開挖整地或開闢便道，衛星空拍發現後將移請各鄉鎮市公所派員現勘，再經水利處勘查確定違反水土保持法者，鄉親除裁處6萬至30萬罰款，後續仍需水土保持改善，加上改善衍生金錢支出，若擅自使用到他人山坡地，更恐涉及司法偵辦。

水土保持科指出，水土保持服務團駐點服務原配置縣府、泰安鄉、大湖鄉及三灣鄉公所，今年起推動增加頭份市、通霄鎮、三義鄉等鄉鎮。

水保科指出，通霄鎮為海線鄉鎮，讓鄰近西湖鄉及苑裡鎮民眾就近諮詢；頭份市可協助鄰近竹南鎮、造橋鄉鄉親；三義鄉協助卓蘭、銅鑼鄉親，紓解大湖鄉駐點服務壅塞問題。

水保科觀察，諮詢的民眾有年輕化趨勢，且每個鄉鎮因地域性質差異，問題也有不同，駐點頭份，大多是非農業的詢問，包括，建築使用、營造設施；三義鄉性質與頭份類似，還有相關觀光休閒農場：通霄鎮詢問大多以農業為主，還有申請光電、休閒農場居多。

水保科指出，苗栗縣108年違反水土保持法共141件，開罰累計逾千萬元，其中有六到七成是屬惡性違規。透過水土保持服務團的提供，希望能降低民眾誤觸法令，了解水保法。

苗栗縣水土保持服務團扮演民眾與水土保持主管機關的溝通橋梁，讓民眾了解如何辦理水土保持申請，以及輔導觸法後的水土保持違規如何改善，宣導山坡地保育及愛護苗栗山林的重要性，所有水土保持諮詢都是免費。

苗栗縣水土保持服務團今年起增設在頭份市公所駐點服務，提供民眾諮詢水保相關業務。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣水土保持服務團今年起增設在通霄鎮公所駐點服務，提供民眾諮詢水保相關業務。圖／苗栗縣政府提供

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